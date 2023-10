Fußball

Nördlinger Frauen erklimmen die Tabellenspitze

Plus Fußball Bezirksliga Frauen: 4:2-Sieg gegen Baiershofen macht die TSV-Damen zum Spitzenreiter. Reimlingen siegt mit dem gleichen Ergebnis gegen Thierhaupten.

Weiter auf Erfolgskurs befinden sich die Rieser Mannschaften in der Frauenfußball-Bezirksliga. Sowohl der FSV Reimlingen als auch der TSV Nördlingen haben am Wochenende mit 4:2 gewonnen, die Nördlingerinnen haben sich damit auf Platz eins gesetzt. Die (SG) SV Wechingen/SG Alerheim hatte spielfrei.

FSV Reimlingen – SV Thierhaupten 4:2 (3:1). Die erste richtige Chance im Spiel hatte Jana Tischinger, die nach einer schönen Kombination über Lisa Tischinger und Theresa Stengl bei ihrem Solo zu spät den Abschluss suchte. Nach einem Steckpass von L. Tischinger schloss Stengl überlegt ins lange Eck zur 1:0 Führung ab (18.). Die Heimelf verlor im Anschluss den Ball zu leicht. Magdalena Kuchenbaur köpfte nach einer Ecke am Tor vorbei, ihr weiter Freistoß in der 27. Minute hüpfte unglücklich über die FSV-Keeperin Mila Krause zum Ausgleich ins Tor. Einen weiten Ball von Nina Lämmer nahm Stengl auf, spielte im Strafraum die Verteidigerin aus und brachte ihre Farben erneut in Führung (30.). Kurz darauf war es wieder die schnelle Stengl, die auf der Außenbahn ihre Gegnerinnen überlief und in die Mitte passte. Sarah Maurer verpasste knapp, hinter ihr aber war Jana Tischinger zur Stelle und setzte den Ball zum 3:1 in die Maschen.

