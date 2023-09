Fußball

vor 49 Min.

Rieser Fußballerinnen sorgen für Weiße-Weste-Rekordspieltag

Plus 21 Fußball-Mannschaften sichern sich Freibier. Mit ihrer ersten Chance tragen sich die Damen aus Reimlingen, Deiningen und Oettingen bei der Weißen Weste ein.

Von , Klaus Jais Maximilian Bosch , Klaus Jais

In der Weiße-Weste-Tabelle sind seit dem vergangenen Spieltag auch Frauenteams aus dem Landkreis Donau-Ries zu finden, denn diese sind am Wochenende in die Saison gestartet – und das mit teils durchschlagendem Erfolg. Gleich drei Mannschaften haben zum Auftakt ihren Kasten sauber gehalten und sich damit Bier- oder Getränke-Kästen vom Fürst Wallerstein Brauhaus verdient. Allgemein haben die Fußballerinnen der Region einen starken Auftakt hinter sich, doch auch Niederlagen gibt es zu vermelden.

Während Bezirksligist Reimlingen ein 0:0 in Petersdorf zum Eintrag in die Weiße-Weste-Tabelle reichte, siegten in der Kreisliga die Oettingerinnen mit 2:0 gegen Otting. Und die Deiningerinnen sorgten am Samstag mit ihrem 9:0-Kantersieg gegen den SV Wörnitzstein-Berg II für den ersten von zwei Wallersteiner-Kästen, den sich die SpVgg am Wochenende verdiente. Die Männer zogen nämlich am Sonntag nach und siegten 2:0 gegen die SG FSV Buchdorf/Daiting. Insgesamt 21 Mannschaften haben es am Wochenende geschafft, ohne Gegentor zu bleiben – ein neuer Rekord beim Weiße-Weste-Wettbewerb.

