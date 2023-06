Fußball

vor 49 Min.

Saisonbilanz Kreisliga: Der Meister blickt zurück

Spielertrainer und Torjäger in Personalunion: Philipp Buser (rechts) vom SV Holzkirchen. Links: Philipp Dinkelmeier vom TSV Oettingen.

Plus Eine spannende Kreisliga-Spielzeit gipfelt im Titel für den SV Holzkirchen. Ein Blick auf die Saison des Meisters und in die Statistik der Liga.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Der SV Holzkirchen hat als Meister der Fußball-Kreisliga Nord die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft. Der Bezirksliga gehörten die Blau-Gelben bereits in der Saison 1968/69, von 2002 bis 2005, von 2013 bis 2015 und von 2018 bis 2021 an. Der Meister hatte die wenigsten Niederlagen (4), aber die meisten Siege hatte der FSV Reimlingen (16), der zum Saisonendspurt von acht Spielen sieben gewinnen konnte und sich somit die Vizemeisterschaft sicherte.

Gleich im ersten Relegationsspiel gegen die TSG Thannhausen musste der FSV Reimlingen die Aufstiegsträume begraben (1:2-Niederlage). Mit Abstand das beste Torverhältnis (64:30) hatte der Meister, aber die meisten Tore (66) gingen auf das Konto des FSV Reimlingen, während Holzkirchen auf „nur“ 64 Treffer kam. Aber bei den wenigsten Gegentoren (30) lag der Meister obenauf. Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser sagt: „Es ist sehr schwierig, einen einzelnen Spieler hervorzuheben. Jeder Spieler hat einen großen Anteil an unserem Erfolg in dieser Saison. Dies beginnt mit den zahlreichen Trainingseinheiten und der damit verbundenen Trainingsbeteiligung und geht über konstante, aber auch individuell herausragende Leistungen über den kompletten Saisonverlauf. Besonders freut es mich, dass wir im Vergleich zur Vorsaison uns stark in der Defensivarbeit verbessert haben und somit die beste Abwehr der Liga stellen konnten. Hier gilt es Micha Köhnlein als absoluten Abwehrchef und konstantesten Spieler besonders hervorzuheben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen