vor 56 Min.

So ist die Lage für die Fußball-Bezirksligisten

Stefan Neuwirt (in Blau-Gelb) bestritt alle 18 Punktspiele für den SV Holzkirchen. Links Dominik N'Gatie, Stammspieler beim Regionalligisten 1. FC Schweinfurt.

Plus Halbzeit-Bilanz der Bezirksliga: Für Holzkirchen und Rain II bleibt die Tabellensituation angespannt. Nur Wörnitzstein kann die Winterpause gelassen angehen.

Von Klaus Jais

Von den drei Donau-Rieser Fußball-Bezirksligisten hat nur der SV Wörnitzstein-Berg eine ruhige Restsaison vor sich. Der SVW-B belegt den dritten Platz, der Rückstand auf den Vize FC Stätzling beträgt bereits elf Punkte. Der TSV Rain II gehört neben dem SVW-B, dem FC Horgau und dem FC Stätzling zu den vier Mannschaften mit bereits 19 Spielen. Die Rainer belegen mit 17 Punkten den viertletzten und damit einen Relegationsplatz. Erst 14 Punkte hat der SV Holzkirchen, der noch ein Nachholspiel beim Schlusslicht SSV Glött (8 Punkte) zu bestreiten hat, das bereits Anfang November ausfiel, aber noch nicht neu terminiert ist. Der SVH war mit acht Niederlagen in Serie in die Saison gestartet.

Die 23 erzielten Tore des SV Holzkirchen verteilen sich auf acht verschiedene Spieler. Zuverlässig trifft Spielertrainer Philipp Buser, der bereits elfmal eingelocht hat. Es folgen mit weitem Abstand Patrick Michel, Stefan Neuwirt (beide 3), Joshua Zwickel (2) und Dominik Rau, David Schmid, Daniel Kienle, Marcel Köhnlein (alle ein Tor). Die drei Zeitstrafen kassierten David Schmid, Micha Köhnlein und Martin Lauter. Die einzige Ampelkarte sah Armin Rau und der einzige Rotsünder war Torwart Marcel Randi. Trainer Buser setzte in den 18 Spielen insgesamt 22 verschiedene Spieler ein. Alle 18 Spiele bestritten Stefan Neuwirt, Armin Rau und Philipp Buser. Auf 17 Spiele kamen Marcel Randi, Danny Draxler, Patrick Michel und Micha Köhnlein. Die Fairnesstabelle der Liga führt der VfR Jettingen an, bereits auf Platz drei folgt der TSV Rain II. Diese beiden Vereine sind auch die einzigen ohne Ampelkarte. Der SV Holzkirchen liegt an neunter Stelle und der SV Wörnitzstein-Berg belegt mit 50 gelben Karten, zwei gelb-roten, drei roten Karten und vier Zeitstrafen den drittletzten Rang.

