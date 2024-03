Fußball

12:30 Uhr

SV Holzkirchen will in Glött die Revanche für die Auftaktniederlage

Plus Fußball-Bezirksliga: Beim Wiedersehen der beiden Aufsteiger soll es anders laufen als am ersten Spieltag. Auf wen SVH-Trainer Buser noch verzichten muss.

Von Klaus Jais

Das erste Punktspiel des Jahres 2024 bestreitet Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen am Sonntag, 10. März, um 15 Uhr beim Tabellenschlusslicht SSV Glött. Es ist gleichzeitig das einzige Nachholspiel des SVH; das Spiel fiel bereits am 5. November aus. „Auf dieses enorm wichtige und definitiv richtungsweisende Spiel haben wir gezielt hingearbeitet. Wenn wir gewinnen, haben wir den Anschluss an die Relegationsplätze. Für Glött ist es der letzte Strohhalm, deshalb wird der Gegner alles in die Waagschale werfen, um gegen uns zu gewinnen“, sagt Spielertrainer Philipp Buser vorab. Die SSV Glött hat acht Punkte, die Rieser bei einem Spiel mehr 14 Punkte.

Die Gastgeber haben auf das rettende Ufer bereits 13 Punkte Rückstand. Dennoch klammern sich die „Lilien“ an einen Strohhalm, der den Namen Abstiegsrelegation trägt. Im Hinspiel beim SV Holzkirchen gab es am ersten Spieltag einen 1:0-Sieg. In den 16 Spielen danach gelangen Glött allerdings nur noch ein Dreier und zwei Unentschieden. Vor allem in der Offensive haperte es: Ganze 18 Treffer wurden in den 17 Spielen erzielt.

