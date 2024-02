Fußball

TSV Nördlingen bestreitet erste Testspiele nach der Winterpause

Plus Für das Team von Trainer Schreitmüller geht es am Freitag nach Dorfmerkingen, am Samstag wird in Eichstätt gespielt. Zwei Spieler können noch nicht mitmachen.

Von Klaus Jais

Die ersten Laufeinheiten haben die Bayernliga-Fußballer des TSV Nördlingen bereits hinter sich, auch mit dem Ball durften sie bereits wieder üben. Nun gilt es, in den „Wettkampfmodus“ zu kommen, um am 2. März beim TSV Kottern bestehen zu können. Dann nämlich geht in der Bayernliga die Rückrunde weiter. Chefcoach Karl Schreitmüller hat an diesem Freitag (18.30 Uhr) bei den Sportfreunden Dorfmerkingen die erste Gelegenheit zu sehen, welche Trainingsinhalte seine Schützlinge bereits umsetzen.

Die Härtsfelder verloren ihr erstes Testspiel gegen den Oberligisten TSG Backnang mit 1:3. Bereits nach fünf Minuten geriet die Mannschaft von SFD-Trainer Stefan Schill durch Rafael Epsiadis in Rückstand. Nach der Pause erhöhten die Gastgeber durch den Ex-Normannen Gentian Lekaj (62.). Tim Jablonski brachte die Sportfreunde noch einmal heran (66.), doch Finn Becker besiegelte mit seinem Treffer zum 3:1 in der 78. Minute die Niederlage.

