07:30 Uhr

Volles Testspiel-Programm für die Nördlinger Fußballer

Nördlingens Jens Schüler (in Grün) hat vor dem Testspielwochenende mit Problemen in der Achillessehne zu kämpfen. Er ist nicht der einzige, der noch nicht fit ist.

Plus Drei Partien absolvieren die Rieser an diesem Wochenende, schon am Freitag geht es los. Welche Spieler noch nicht dabei sein können.

Von Klaus Jais

Die Fußballer des TSV Nördlingen bestreiten am kommenden Wochenende insgesamt drei Vorbereitungsspiele: Der Anfang macht an diesem Freitagabend (19 Uhr) die U23, die in ihrem ersten Testspiel im Rieser Sportpark den FV Dittenheim erwartet. Am Samstag gastiert die Bayernligamannschaft beim württembergischen Landesligisten SV Waldhausen. Spielbeginn auf dem Kunstrasen des SVW ist um 11 Uhr. Und am Sonntag ist auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen (15 Uhr) gegen eine voraussichtlich gemischte TSV-Mannschaft der SV Wörnitzstein-Berg der Gegner.

Der SV Waldhausen spielt in der gleichen Liga wie der bisher letzte TSV-Gegner, der SV Neresheim. Während die Neresheimer den drittletzten Platz belegen, ist der SVW auf Platz zwei, allerdings bereits acht Punkte hinter dem Tabellenführer FC Esslingen. Kevin Mayer ist mit sechs Treffern der erfolgreichste Torschütze der Mannschaft aus dem Stadtteil von Aalen, Luca Uhl folgt mit fünf Treffern. Der langjährige Trainer Jens Rohsgoderer wird die Mannschaft auch in der kommenden Saison trainieren, und mit der Verlängerung von Co- und Torwarttrainer Thomas Adametz setzt der Verein auf Kontinuität und Erfahrung im Trainerstab.

