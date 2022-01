Corona bremst auch die Kegler

Spiele fallen häufig aus. Der SKV trotzdem zweimal im Einsatz.

Corona hat auch die Sportkegler weiter fest im Griff. Die ersten Spiele im neuen Jahr wurden vom Verband bereits verschoben. Trotzdem gibt es jede Woche weitere Spielausfälle und Neuansetzungen. Dieses Wochenende hat es wieder einmal die erste Mannschaft des SKV Goldburghausen erwischt. Die Gäste aus Jedesheim mussten krankheitsbedingt absagen. Umso erfreulicher ist es, dass die zweite und die dritte Mannschaft die angesetzten Spiele austragen konnten. Die zweite Mannschaft gewann auswärts deutlich gegen Lauingen. Die 3. Mannschaft war im Heimspiel gegen Nördlingen dagegen klar unterlegen.

(neu angesetzt am 19. Februar)

. – Markus Allgeyer startete mit guten 501 Holz in die Partie. In einem ausgeglichenen Spiel holte er nach einem 2:2 mit drei Holz Vorsprung den ersten Punkt. Auf den Nachbarbahnen reichten Jakob Förstner 478 Holz, um mit einem 3:1 den nächsten Punkt einzufahren. In der zweiten Hälfte der Begegnung erkämpfte Julia Kohler mit 498 Holz und einem 2,5:1,5 den dritten Mannschaftspunkt. Den Glanzpunkt dieser Partie setzte wieder einmal Lena Götz. Sie schaltete den Turbo ein und überfuhr ihren Gegner förmlich. Mit hervorragenden 551 Holz und einem klaren 4:0 setzte sie erneut ein Ausrufezeichen. Mit deutlichem Vorsprung sicherte sich die Mannschaft zwei wichtige Auswärtspunkte.

Suck - Allgeyer M. 2:2 (498:501), Kaiser/Winter - Förstner Ja. 1:3 (448:478), Starke - Kohler 1,5:2,5 (488:498), Spielberger - Götz L. 0:4 (441:551)

. – Gegen die mit sehr gutem Personal gespickte Mannschaft aus Nördlingen konnte man nur zu Beginn der Begegnung ansatzweise mithalten. Johannes Gruber kam nach zwei mäßigen Bahnen immer mehr in Schwung, holte mit sehr guten 521 Holz noch ein 2:2 und sicherte damit seiner Mannschaft einen Punkt. Danach musste sich Julia Förstner gegen einen dieser Ausnahmespieler klar geschlagen geben. Martin Förstner konnte dann sein Spiel lange Zeit offen gestalten. Am Ende verlor er dann nach einem 2:2 etwas unglücklich mit fünf Holz Unterschied. In der Schlusspaarung traf Christian Pawlowski ebenfalls auf eine dieser Ausnahmekönnerinnen. Nach schwachem Spiel war er am Ende sehr deutlich unterlegen und der Sieg ging klar an die Gäste. (foe)

Gruber - Scheid 2:2 (521:486), Förstner Ju. - Eberhardt K. 0:4 (473:552), Förstner M. - Krieg/Herzig-Pawlak 2:2 (584:489), Pawlowski - Steinle 0:4 (439:569)