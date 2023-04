Kreisklasse Nord 1: Deiningen holt sich die Tabellenführung zurück

Plus Flotzheim muss eine 0:3-Heimpleite gegen den Dritten Ebermergen einstecken. Deiningen gewinnt mit 4:2 beim TSV Harburg und springt wieder an die Tabellenspitze.

Das muntere Wechselspiel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse Nord I setzt sich fort. Nach dem 4:2-Erfolg beim TSV Harburg hat nun wieder die SpVgg Deiningen die Nase vorn, wenn auch punktgleich und mit einem Spiel mehr auf dem Konto. Dabei profitierte man von der überraschenden 0:3-Heimpleite des Topfavoriten Flotzheim gegen den Tabellendritten aus Ebermergen, der sich ebenso noch Aufstiegshoffnungen machen darf. Ebenso spannend wie im Aufstiegsrennen bleibt es im Abstiegskampf. In diesem konnte sich von den fünf gefährdeten Mannschaften nur die SpVgg Minderoffingen mit einem 3:0-Sieg gegen den Konkurrenten Schwörsheim-Munningen etwas Luft verschaffen.

Tore: 1:0 Samuel Vaas (56.); Zuschauer: 100.