Schießsport

17:30 Uhr

Rieser Luftgewehr-Schützen starten in die neue Runde

Plus Bezirksoberligist Oettingen holt knappen Sieg beim Derby in Baldingen. In der Bezirksliga macht Aufsteiger Minderoffingen so weiter, wie er aufgehört hat.

Von Kathrin Mädler

Mit den Schützenvereinen aus Baldingen, Oettingen, Kösingen, Minderoffingen und Wechingen ist der Riesgau Nördlingen in den Bezirksligen stark vertreten. Während sich Absteiger Baldingen im Bezirksoberliga-Ries-Derby an Oettingen die Zähne ausbiss, waren außer Wechingen alle Mannschaften in der Bezirksliga erfolgreich.

Vergangenes Jahr waren die Baldinger noch in der Schwabenliga gelistet. Nach dem Abstieg in die Bezirksoberliga begrüßten die Goldbachschützen die alt eingesessenen Oettinger nun zum Ries-Derby. In gewohnter Weise startete Oettingens Michael Beutel mit 100 Ringen fulminant in sein Match und ließ Paulina Ruf, die sich aufgrund des Wechsels von Christian Eger nach Oberndorf auf Position eins wiederfand, keine Chance. Beutels Teamkollegen Christoph Sailer und Gabriele Prechter behielten dank konstanter Leistungen stets die Oberhand über ihre Kontrahenten Lukas Egetenmeier und Jannik Riefle. Mit 97 Zählern begannen Sabine Beutel und Karl Lechler ihren Wettkampf auf Augenhöhe. Nach einem schier endlosen Hin und Her ging Beutel die Puste aus, sodass Lechler einen Einzelpunkt für Baldingen eroberte. Auf Position fünf lag die Oettingerin Aylina Sailer anfangs noch in Führung. Wegen einer 94er-Serie von Michael Grimmeiß ließ sie sich ein wenig den Schneid abkaufen, was aber trotzdem zu einem 3:2-Sieg für Oettingen führte.

