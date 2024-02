Landkreis Donau-Ries

20:00 Uhr

Das sind Ihre Rieser Sportler des Jahres 2023

Plus Es war ein knappes Rennen in jeder Kategorie, aber jetzt stehen die Rieser Sportler des Jahres 2023 fest. Wer die Gewinner sind und was sie auszeichnet.

Von Maximilian Bosch

Schluss, aus, vorbei: Die Rieser Sportler des Jahres sind gefunden! Nach der Nominierungsphase, in der die Kandidaten für die Wahl vorgeschlagen wurden, ist nun auch die Abstimmung zum Rieser Sportler des Jahres beendet. Dabei haben sich in drei von vier Kategorien Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelt, in einer blieb es ein Dreikampf. Jetzt sind die Gewinner gefunden.

Zwei Wochen lang hatten die Leserinnen und Leser der Rieser Nachrichten online die Möglichkeit, für ihre Favoriten in den vier Kategorien Sportler des Jahres, Sportlerin des Jahres, Mannschaft des Jahres und Nachwuchssportler des Jahres abzustimmen. 2274 Stimmen wurden abgegeben, am größten war die Beteiligung in der Kategorie Sportler des Jahres mit fast 1000 Stimmabgaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen