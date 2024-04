Kreissportfest Gerätturnen kehrt nach fünf Jahren zurück

60 Schüler aus sieben Mittelschulen und weiterführenden Schulen messen sich in Nördlingen. Nach der langen Pause gelingt die Rückkehr der Veranstaltung.

Mit zwölf Mannschaften aus sieben Schulen hat nach fünf Jahren Pause das Kreissportfest Gerätturnen in Nördlingen wieder stattgefunden. Insgesamt 60 hoch motivierte Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 zeigten ihr Können am Reck, am Boden, am Sprung oder auf dem Schwebebalken und demonstrierten eine Gruppen-Übung, bei der es vor allem auf die synchrone Ausführung ankam.

Die Sportlerinnen und Sportler wurden von der Fachberaterin Sport für Mittelschulen und Organisatorin der Veranstaltung, Stefanie Poisel, begrüßt. Sie wünschte den Kindern verletzungsfreie und faire Wettkämpfe und eröffnete das Kreissportfest zur Freude der anwesenden Lehrkräfte, die mit ihren Schülerinnen und Schülern lange auf diesen Wettkampf verzichten mussten. In der Wettkampfklasse I (Klassen 5 bis 7) und II (Klassen 8 bis 9) der Mittelschulen traten insgesamt drei Mannschaften an. Hier siegte die Mittelschule Nördlingen vor der Mannschaft aus Wallerstein in der WK I. Die Mittelschule Donauwörth freute sich über den Sieg beim Wettkampf ohne Konkurrenz in der WK II. Hier erhofft sich Stefanie Poisel, selbst Lehrkraft an der Mittelschule Harburg, dass im nächsten Jahr noch weitere Mittelschulen dazukommen, um die Schülerinnen und Schüler aus Donauwörth herauszufordern.

Wemdinger Mannschaften schneiden beim Gerätturnen am besten ab

In den Wettkampfklassen I und II traten auch die weiterführenden Schulen (Realschulen und Gymnasien) zum Wettkampf an, vertreten durch die Anton-Jaumann Realschule Wemding, die Realschule St. Ursula Donauwörth, das Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen und das Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen. Die zweite Mannschaft der RS Wemding gewann die WK I vor den Schülerinnen des Gymnasiums Oettingen und des THG Nördlingen. Auch in der WK II konnte sich die Mannschaft aus Wemding gegenüber der RS St. Ursula und dem THG Nördlingen durchsetzen und erkämpfte sich Platz eins mit nur knappem Vorsprung.

Im Anschluss an die Wettkämpfe zeigten die besten Sportlerinnen und Sportler beim Schauturnen unter der Leitung und Moderation von Melanie Hammel (Mittelschule Donauwörth) ihre hochklassigen Übungen unter großem Applaus. Melanie Hammel erklärte dabei die einzelnen Elemente, die von den Kindern geturnt wurden. Die Siegerehrung übernahmen Stefanie Poisel und Tobias Trüdinger (Fachberatung Sport GS). Die Mannschaften und Einzelsieger wurden für ihre herausragenden Leistungen mit T-Shirts vom Arbeitskreis Sport, sowie Urkunden und Sachpreisen geehrt, die dankenswerterweise wieder von der Sparkasse beigesteuert wurden.

Organisatorin Poisel dankte am Ende allen Helferinnen und Helfern vor Ort, den fleißigen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, die tatkräftig beim Auf- und Abbau der Geräte geholfen hatten oder als Kampfrichter im Einsatz waren, und den beiden Hausmeistern Thomas Wenninger und Bernd Häfele. (AZ)