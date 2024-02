Volleyball

Volleyballer setzen Siegesserie gegen Lauingen und Friedberg fort

Plus Die Spieler des TSV Nördlingen gewinnen auch gegen Lauingen und Friedberg. Selbst Rückstände machen dem Team nichts aus.

Von Antonia Leberle

Die Nördlinger Volleyball Herren sind in der vergangenen Woche genauso erfolgreich in die Rückrunde gestartet, wie sie im Jahr 2023 aufgehört haben. Mit einem Doppelsieg gegen den TSV Friedberg III (25:10, 25:23, 25:21) und den TV Lauingen (25:21, 28:26, 18:25, 26:24) belohnte sich das Team mit dem ersten Platz in der Bezirksklasse-Tabelle. Während der gesamten zwei Spiele zeigte die Mannschaft um Kapitän Benjamin Mack eine konzentriert gute Leistung.

Nach langer Weihnachtspause ging es für die Rieser nach Lauingen, wo noch ein Gegner wartete, gegen den sie noch gar nicht in der Saison gespielt hatten. Am Ende siegten nach fast zwei Stunden und Volleyball pur die Nördlinger mit einem 3:1. Alle vier Sätze hatten es in sich. Die knappen Ergebnisse von teilweise nur zwei Punkten Differenz sprechen eine deutliche Sprache. Den entscheidenden Unterschied im Spiel machten vor allem die Aufschlagstärke der Nördlinger sowie deren variables Angriffsspiel aus. Die perfekte Mischung aus den jungen Talenten Nils Huggenberger und Jason Fischer und den alteingesessenen erfahrenen Allroundern Daniel Fuchs und Lothar Weber drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Da auch Libero Daniel Leberle eines seiner besten Spiele in der bisherigen Saison im TSV Trikot ablieferte, war das Spiel trotz Rückständen (1:6, 18:21) nie in Gefahr.

