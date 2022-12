Schiedsrichtergruppe Nordschwaben ehrt ihre Besten

Beim großen Kameradschaftsabend der Schiedsrichter Gruppe Nordschwaben wurden vor allem Sebastian Stadlmayr und Maximilian Wirkner ausgezeichnet

Nach Corona-Pause und zuletzt nur einem Ehrungsabend hatten die Fußball-Schiedsrichter der Gruppe Nordschwaben dieses Jahr wieder einiges groß zu feiern. So wurde beim Kameradschaftsabend in der Wemdinger "Wallfahrt" vor 140 Unparteiischen, vielen Ehrengästen aus Politik und Sport sowie Obleuten und Abordnungen aus Nachbargruppen die "Schiedsrichter des Jahres" ausgezeichnet. Auch ein Nördlinger bekam ein Sonderlob.

Die außergewöhnlichen Leistungen aller Schiedsrichter würdigte Landrat Stefan Rößle. Auch dieser freute sich, dass nach der Pandemie wieder ein Kameradschaftsabend stattfinden konnte, brauche doch solche Zusammenkünfte jeder Verein, wie die Gesellschaft allgemein. Bei der Gruppe Nordschwaben sei dies immer etwas Besonderes gewesen, so der Landrat, der an alle appellierte, für dieses Ehrenamt zu werben und diesem treu zu bleiben. Auch Helmut Urban, das Mitglied des Bezirksschiedsrichterausschusses aus Bachhagel, dankte der Basis wie dem Führungsteam für die tolle, kontinuierliche Arbeit in der Nord-Gruppe. Diese trage wieder einmal Früchte unter anderem mit drei Aufsteigern im Verband und zwei in den Bezirk.

Sportliche Höhepunkte und Personalmangel prägten das Schiedsrichter-Jahr

Auf das Gruppenjahr 2022 blickte Obmann Tobias Heuberger zurück. Sportliche Höhepunkte waren dabei die Aufstiege von Sebastian Stadlmayr (Bayernliga), Veit Sieber und Maximilian Wirkner (Landesliga) sowie Stefan Baur und Maximilian Jaumann ( Bezirksliga). Zudem dankte er den vielen Paten, die Neulinge bei ihren ersten Spielen unentgeltlich begleiteten und so den Einstieg in die Schiedsrichterei erleichterten. Heuberger freute sich auch über viele gelungene Veranstaltungen, insbesondere den Ausflug und das Grillfest der Gruppe.

Diese habe derzeit 147 Aktive, worunter sich allerdings auch viele Verletzte und Kameraden befinden, die nur noch einmal am Wochenende zur Verfügung stehen. Dieser enorme Personalengpass habe zu einem erhöhten Arbeitsaufwand bei den Einteilungen und häufigen Doppeleinsätzen geführt. Dennoch wurden 3010 Spiele besetzt, wovon Sebastian Stadlmayr (SV Donaumünster-Erlingshofen) mit 87, Ricardo Scholz ( TSV Nördlingen) mit 71 sowie David Fischer (TSV Oettingen) mit 68 die meisten leiteten. Der aktivste Neuling war Kazim Temizel (TSV Nördlingen) mit 25 Spielen, die meisten Versammlungen mit jeweils 13 besuchten Ricardo Scholz (TSV Nördlingen), Manfred Stix (SV Donaumünster-Erlingshofen) und Norbert Süss (TSV Ellgau).

Stadlmayr und Wirkner sind Schiedsrichter des Jahres

Ausschussmitglied Maximilian Jaumann präsentierte das Gruppenjahr in Bildern und Heuberger stellte mit Jürgen W. Friedrich ein neues förderndes Mitglied vor. Der Bäumenheimer war viele Jahre Jugendspielgruppenleiter im Donau-Ries und Donau-Kreisjugendleiter. Anerkennung für besondere Leistungen gab es für Ricardo Scholz. Der Nördlinger stellt sich stets in den Dienst der Gruppe, assistiert in sämtlichen Gespannen und betreut den Nachwuchs.

Als einen der neuen "Schiedsrichter des Jahres" stellte der Gruppen-Obmann dann Sebastian Stadlmayr vor. Dieser pfeift erst seit 2015, stieg aber bereits vier Jahre später in die Bezirksliga auf, schaffte auf Anhieb den Durchmarsch in die Landesliga und stieg zur Saison 2022/23 wiederum direkt in die Bayernliga auf. Zudem ist Stadlmayr für die A-Junioren-Bundesliga nominiert und leitete bereits ein Spiel der Regionalliga Bayern. Seit 2018 gehört er zum Führungsteam der Gruppe Nordschwaben und ist seit 2020 deren Lehrwart. Auch Maximilian Wirkner erhielt diese Würdigung. Der Mertinger pfeift ebenfalls seit 2015 und schaffte wie Stadlmayr den Durchmarsch in der Bezirksliga. Wirkner pfeift seit 2022/23 in der Landesliga, ist zudem Assistent in der Bayernliga und wie Stadlmayr ein Vorbild in Sachen Einsatz und Zuverlässigkeit.

Welche Schiedsrichter noch geehrt wurden

Alle Ehrungen im Überblick:

10 Jahre: Jonas Keppeler, Michael Steinle und Ralf Vogel;

15 Jahre: Franco Di Candia und Robert Schur;

25 Jahre: Süleyman Altanay, Markus Bauer, Matthias Ernst, Martin Faußner, Martin Lohmeir, Bernd Niebel, Ralf Sedlatschek, Michael Wagner, Hubert Weber und Xaver Wolf;

30 Jahre: Jürgen Deffner, Michael Fischer, Martin Jackwerth und Charles Stefecius;

35 Jahre: Ali Uzun;

40 Jahre: Manfred Wolf;

45 Jahre: Hans-Jörg Reißner;

500 Spiele: Sebastian Stadlmayr;

1000 Spiele: Friedrich Kröner, Karl-Heinz Müller, Andreas Schaudig;

Förderndes Mitglied: Jürgen W. Friedrich;

Anerkennung für besondere Leistungen: Ricardo Scholz;

Schiedsrichter des Jahres: Sebastian Stadlmayr und Maximilian Wirkner.