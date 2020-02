vor 54 Min.

13.2.2020: GNTM mit News zur Folge 3 - Beim Nackt-Shooting fließen die Tränen

Die News zu GNTM 2020: Heute, am 13.2.2020 geht Staffel 15 mit Folge 3 weiter. Beim gefürchteten Nackt-Shooting lassen die ersten Tränen nicht lange auf sich warten. Alle News hier im Blog.

GNTM 2020: Alle News zu "Germany's next Topmodel" heute am 13.2.2020

13. Feburar: Beim Nackt-Shooting kullern die Tränen

Heute steht bei GNTM 2020 das gefürchtete Nackt-Shooting an, doch damit nicht genug: Die Kandidatinnen erhalten außerdem einen tierischen Shooting-Partner. Auf einem Pferd müssen die Model-Anwärterinnen ihr Können unter Beweis stellen. Mehr zur heutigen Folge lesen Sie hier in unserer Vorschau: GNTM 2020, Folge 3 heute am 13.02.20: Das Nackt-Shooting steht an

7. Februar: Nina-Sue aus Dießen ist raus

In der ersten Folge hatte es schon Viktoria aus Illertissen (Kreis Neu-Ulm) erwischt, jetzt in Folge 2 also Nina-Sue aus Dießen am Ammersee. Die 19-Jährige legte schon in Folge 1 einen ungewollt komischen Gang auf den Catwalk hin. Das wurde in Folge 2 nicht besser, sie un zwei weitere Kandidatinnen mussten Costa Rica verlassen. Ihr Traum von GNTM ist zerplatzt.

Welche Überraschung noch auf die Kandidatinnen zukam, lesen Sie in unserem Nachbericht: GNTM gestern am 6.2.20 mit Folge 2: Nina-Sue aus Dießen ist raus.

6. Februar: In Folge 2 ist das "Victoria's Secret"-Model Stella Maxwell dabei

GNTM 2020: In Folge 2 kommen die Kandidatinnen in Costa Rica an und dürfen gleich zum ersten Shooting in den Dschungel. Dort wartet kein Geringerer als Star-Fotograf Rankin mit seiner Kamera auf sie. Als Gast-Jurorin ist das erfolgreiche "Victoria's Secret"-Model Stella Maxwell dabei. Die Vorschau zu Folge 2: GNTM 2020 heute, Folge 2 am 6.2.2020: Star-Fotograf Rankin beim ersten Shooting.

31. Januar: Nach Folge 1: Viktoria aus Illertissen ist raus, Nina-Sue aus Dießen weiter

GNTM 2020: Gleich nach Folge 1 ist für die 22-jährige Viktoria aus Illertissen (Kreis Neu-Ulm) schluss. Sie überzeugte nicht beim Catwalk im Olympiapark in München. Unter den Augen von "Model-Mama" Heidi Klum und Star-Jurorin Milla Jovovich liefen die 38 Kandidatinnen über einen Laufsteg. Viele blamierten sich dabei eher. Darunter auch Nina-Sue aus Dießen am Ammersee, die aber weiter kam.

Wie Folge 1 ablief, können Sie in unserem Nachbericht lesen: GNTM 2020 gestern, Folge 1 am 30. Januar 2020: Viktoria aus Illertissen ist raus.

Hier lesen Sie mehr über Viktoria aus Illertissen: In Folge 1 von GNTM 2020: Für Viktoria ist der Traum vom Topmodel vorbei.

30. Januar: In Folge 1 bewertet Heidi Klum mit einer Promi-Jury heute 38 Jung-Models

GNTM 2020: Heidi Klum und "Germany's Next Topmodel" sind zurück. Die Casting-Show auf ProSieben startet heute am 30.1.20 mit Folge 1 - und bietet gleich zum Start eine prominente Jury auf: Neben der "Model-Mama" coacht Schauspielerin Milla Jovovich den Model-Nachwuchs, bevor es auf den Laufsteg im Münchner Olympiapark geht. Auch einen weiteren Promi gibt es in der Jury.

Doch nicht alle Kandidatinnen schaffen es in die nächste Folge - Stolperer und Pannen auf dem "Catwalk" vermiesen einigen Kandidatinnen den Tag. Wie die 38 Kandidatinnen sich vorbereiten und wer neben Heidi Klum und Milla Jovovich in der Jury sitzt, erfahren Sie hier bei uns in der Vorschau: GNTM 2020, Folge 1 heute am 30.1.20: Heidi Klum holt Milla Jovovich in die Jury.

16. Januar: 38 Kandidatinnen sind bei GNTM 2020 dabei

In Folge 1 von "Germany's next Topmodel" ist das Teilnehmerfeld noch relativ groß: 38 Kandidatinnen treten an.

Alina (23)

Aline (23)

Anastasia (20)

Anastasija (16)

Bianca (18)

Cassandra (27)

Charlotte (25)

Daria (22)

Johanna (20)

Julia F. (20)

(20) Julia P. (17)

(17) Kiara (20)

Kristina (22)

Lara (17)

Larissa (19)

Laura (20)

Lijana (23)

Lucy (21)

Magdalena (24)

Malin (21)

Marcia (28)

Mareike (24)

Marie (19)

Mathy (26)

Maureen (20)

Nadine (20)

Nina-Sue (19)

Pinar (22)

Reny (21)

Sarah P. (20)

(20) Sarah S. (23)

(23) Saskia (22)

Tamara (19)

Vanessa (21)

Veronika (23)

Viktoria (23)

Vivian (21)

Yari (20)

1. Januar 2020: Start von GNTM 2020 schon im Januar

"Germany's next Topmodel" startet in diesem Jahr nicht wie üblich im Februar: Wie Pro7 nun angekündigt hat, läuft Folge 1 von GNTM 2020 schon ein bisschen früher - nämlich am 30. Januar. Auch danach sind die Episoden von Staffel 15 immer am Donnerstagabend zu sehen.

Heidi Klum wird die Kandidatinnen wieder vor Aufgaben stellen und nach den Shootings entscheiden, welches Model in die nächste Runde kommt. Unterstützt wird sie dabei in jeder Folge von Gast-Juroren wie dem englischen Modedesigner Julien MacDonald. Am Ende wird sich in einem Live-Finale entscheiden, wer sich 2020 "Germany's next Topmodel" nennen darf.

"Germany's next Topmodel" 2020, News aktuell: Neuigkeiten und Nachrichten zu Kandidatinnen und Folgen von GNTM

In diesem News-Blog lesen Sie die Neuigkeiten rund um die Pro7-Sendung "Germany's next Topmodel", die 2020 schon in Staffel 15 geht. Auch dieses Mal führt wieder Heidi Klum durch die Show und ist gleichzeitig das einzige feste Jury-Mitglied. Unterstützt wird sie aber in jeder Woche von Gast-Juroren - unter anderem von Schauspielerin Milla Jovovic.

Wir liefern die News rund um Kandidatinnen und Folgen. Nach dem Start von GNTM 2020 verlinken wir in diesem Blog auch auf unsere Vorschau- und Nachbericht-Artikel zur Sendung - damit Sie die wichtigsten Informationen rund um "Germany's next Topmodel" gebündelt bekommen. (AZ)

