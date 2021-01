19:47 Uhr

"Beste Realsatire": Die Kritik zum Stuttgart-Tatort heute

Die Baugemeinschaft ist gerade erst eingezogen, da wird am Fundament eine Leiche gefunden: Szene aus dem Stuttgart-Tatort "Das ist unser Haus", der heute im Ersten läuft.

Der Stuttgart-Tatort heute ist ein Kammerspiel im Mikrokosmos einer alternativen Baugemeinschaft - und bekommt dafür viel Beifall. Die Kritik zu "Das ist unser Haus".

Ziemlich viel packen Regisseur Dietrich Brüggemann und Coautor Daniel Bickermann in den Tatort heute aus Stuttgart, der fast als Realsatire im Stile eines Kammerspiels daherkommt. Da geht es um soziale Vereinsamung, um Mietwucher und knappen Wohnraum, um alternative Eigentümermodelle und auch um die Frage, wie es den Menschen geht, die von einem Moment auf den anderen verlassen werden.

Allerdings: Mit Einzelschicksalen kennen sich Bickermann und Brüggemann aus. Sie haben ihr Händchen dafür bereits in der preisgekrönten Stuttgarter Episode "Stau" (2017) unter Beweis gestellt. Auch dort brechen die beiden ein Gesellschaftsproblem herunter und stellen austarierte Einzelschicksale vor. Sozialstudien im Mikrokosmos Verkehrsstau ebenso wie in der Baugemeinschaft. In den Pressestimmen wird dieser Stuttgart-Tatort jedenfalls erneut groß gefeiert. Die Kritik zu "Das ist unser Haus".

Kritik zum Stuttgart-Tatort heute: "Herrlich skurril"

Der neue Stuttgarter Tatort um eine Hauseigentümergemeinschaft ist lustig, böse – und so wahr. Welt

So herrlich skurril und doch lebensnah war schon lange kein Tatort mehr. Abendzeitung

Die Satire schaut in „Das ist unser Haus“ um die Ecke. Vor allem die hervorragenden Dialoge überzeugen in diesem Stuttgart-Tatort. Frankfurter Rundschau

Einfach wird das nicht für die Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare), sie haben es bei ihren Befragungen gleich mit einem ganzen Kollektiv zu tun. Bild: Benoit Linder, SWR

Bewertung: Stuttgart-Tatort heute als Sozialkomödie

Das ist beste Realsatire aus dem schwäbischen Kessel. Neue Zürcher Zeitung

Amüsante Milieustudie mit einem fantastischen Schauspielerensemble. Stern

(...) eine Sozialkomödie, die ebendiese Bewohner in all ihren Macken und Neurosen ebenso detailfreudig wie liebevoll zeichnet, dabei stellenweise überzeichnet. Der Tagesspiegel

Tatort Kritik: "Irrsinnig komischer Krimi"

"Das ist unser Haus" ist ein höchst unterhaltsamer und stellenweise irrsinnig komischer Krimi. ntv

Ein locker-leichter, vergnüglicher Einblick in den Stuttgarter Speckgürtel. RP Online

Ein Tatort über die Schönheit und den Schrecken des Zusammenlebens – der sich am Ende ein bisschen zu sehr an Linksspießer-Klischees abarbeitet. Der Spiegel

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Benoit Linder, SWR

Kritik und Pressestimmen zu den letzten Tatort-Folgen am Sonntag

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen