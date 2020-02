vor 18 Min.

DSDS 2020, Folge 14: Heute steht der Auslandsrecall an - die News

Die Top 26 von DSDS 2020 performen heute, am 18.2.20, beim Auslandsrecall in Südafrika. Hier lesen Sie alle News zu den Kandidaten in Folge 14.

DSDS 2020: In Folge 14 heute am 18.2.20 performen die letzten 26 Kandidaten nun beim Auslandsrecall in Südafrika. Hier die News.

DSDS 2020: News heute am 18.2.20

18. Februar: Heute startet der Auslandsrecall

Heute performen die verbleibenden 26 Kandidaten an einem der schönsten Orte der Welt - dem Nature’s Valley im Tsitsikamma Nationalpark in Südafrika. In Gruppen müssen die Teilnehmer nun noch einmal vor die Jury treten und ihr Können unter Beweis stellen. Mehr zu den Kandidaten und ihren Liedern lesen Sie in unserer Vorschau: DSDS 2020, Folge 14 heute am 18.2.20: Die Kandidaten beim Auslandsrecall.

16. Februar: 26 Kandidaten haben es in den Auslandsrecall geschafft

In Folge 13 hatte die Jury einiges zu tun: 126 Kandidaten sind in Sölden aufgetreten - geschafft haben es nur 26. 100 Bewerber wurden ausgesiebt. Mehr zu den Kandidaten - Namen, Jobs und Geburtstage - lesen Sie hier in unserem Nachbericht: DSDS 2020: Kandidaten in Folge 13 am 15.2.2020

15. Februar: Recall in Sölden

Heute stehen nicht weniger als 126 Sängerinnen und Sänger von der Jury. In der Höhenluft von 3000 Metern buhlen sie um die Gunst von Bohlen und seinen Mitstreitern. Nur die vier Glücklichen mit der Goldenen CD müssen hier nicht singen.

12. Februar: Raphael bekommt Goldene CD bei DSDS 2020

Raphael Goldmann hat im Casting in Folge 12 die Goldene CD von Dieter Bohlen bekommen und steht damit direkt im Auslandsrecall. Aber nicht nur deswegen hat der 27-Jährige Grund zum Feiern: Seine schwangere Freundin hat kurz vor dem Casting seinen Heiratsantrag angekommen.

Hier lesen Sie mehr über die aktuelle Folge: DSDS 2020 heute am 15.2.2020 - Wer sind die Kandidaten in Folge 13?

11. Februar: Im letzten Casting gibt es ein Comeback

Folge 12 von DSDS 2020 hält heute am 11.2.20 ein Comeback bereit: Bereits vor 12 Jahren trat einer der Kandidaten bei "Deutschland sucht den Superstar" auf - und schaffte es in den Recall. Wegen eines familiären Vorfalls musste der Sänger die Show verlassen - und hofft jetzt erneut auf das Weiterkommen. Wer der Comebacker ist und was er heute in Folge 12 von DSDS 2020 vorhat, lesen Sie in der Vorschau: DSDS 2020 heute mit Folge 12: Das sind die Kandidaten beim letzten Casting.

8. Februar: Kandidatin war schon einmal bei DSDS

In Folge 11 der RTL-Show war auch die Kandidatin Isabell Heck zu sehen. Anders als die anderen Kandidaten feiert die 24-Jährige bei DSDS nicht ihre Premiere: Sie war bereits 2014 dabei - weil ihr damaliger Freund aber gegen die Teilnahme stimmte, stieg die Kölnerin freiwillig aus. Sie überzeugte die Jury mit ihrer Stimme und schaffte es eine Runde weiter.

4. Februar: RTL blickte auf skurrilste Kandidaten der Staffel zurück

DSDS 2020 ging am Abend mit Folge 10 in die nächste Runde. Mit der Rubrik "What The Fuck?" zeigte RTL neben den Auftritten der Casting-Kandidaten zudem einen Schnelldurchlauf durch die skurrilsten Highlights der bisherigen Staffel.

So gab es ein Wiedersehen mit Pietro-Fan und Wiederholungstäterin Marcella, Bee Gees- und Modern Talking-"Interpret" Fabian, Rollschuhfahrerin Melanie, Stripperin Carina, "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmerin Selma und natürlich Dolicha Grey alias "Doggy". Wer schaffte es in die nächste Runde? Mehr zur Folge vom 4.2.2020 lesen Sie hier: DSDS 2020, Folge 10: Kandidaten am 4.2.20 - der Nachbericht

1. Februar: Dieter Bohlen feierte Jubiläum - die 500. Casting-Folge für den Pop-Titan

Mittlerweile läuft die 17. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im TV und von Beginn an saß Dieter Bohlen in der Jury. Seit der ersten Staffel haben seine Jury-Kollegen immer wieder gewechselt, doch den Vorsitz hatte immer der ehemalige Modern Talking Sänger und Musikproduzent. Am Samstag gab es für Bohlen ein Jubiläum zu feiern: Für ihn war es bereits die 500. Casting-Folge.

Doch auch zu diesem besonderen Anlass musste er natürlich seine Jury-Pflichten erfüllen. Wie haben sich die Kandidaten in Folge 9 geschlagen? Wer ist raus und wer hat es in den Recall geschafft? Alle Infos bei uns im Nachbericht: DSDS, Folge 9: Wer ist raus? Wer ist weiter? Die Kandidaten am 1.2.20.

28. Januar: Amadeus Soszka traut sich noch einmal vor die Jury - Und schafft es in den Recall

Schon vor zwei Jahren war Amadeus Soszka aus Aligenswil in der Schweiz Kandidat bei DSDS. Der Schweizer mit polnischen Wurzeln sorgte damals für großes Aufsehen: Mit einem Klassik-Titel im Casting kassierte er von Dieter Bohlen eine klare Absage, wollte es aber nicht wahrhaben. Amadeus war dermaßen unglücklich über das Urteil der Jury, dass er das Studio nicht verlassen wollte. Seine Hartnäckigkeit beeindruckte Dieter jedoch im Nachhinein so sehr, dass er ihn zu einem neuen Versuch einlud. Mit Erfolg: Beim zweiten Anlauf schaffte es der Schweizer in den Recall.

Wer die Jury sonst noch überzeugen konnte und es in den Recall geschafft hat, lesen Sie in unserem Nachbericht: DSDS 2020, Kandidaten in Folge 8 am 28.1.20: Wer ist raus? Wer ist weiter?

25. Januar: Mit Lack und Leder klappt es nicht - angezogen aber doch

Eine Kandidatin wollte die Jury nicht nur mit ihrem Gesang, sondern auch mit ihrem Körper überzeugen: In Folge 7 tritt Kandidatin Lydia in einem knappen Leder-Outfit vor die Jury und schreit erstmal, bevor sie zum Gesang übergeht. Sogar Background-Tänzerinnen hat sie sich mitgebracht, die ebenfalls leicht bekleidet zu "Pony" von Ginuwine. Bei Dieter Bohlen kam die Nummer aber gar nicht gut an und er empfiehlt Lydia sich erstmal etwas anzuziehen. Dann darf sie noch einmal vor die Jury treten und versucht es diesmal mit "Purple Rain" von Prince. Mit ihrer Stimme kann sie schließlich die Jury überzeugen und kommt eine Runde weiter.

Wer es außerdem in die nächste Runde geschafft hat, erfahren Sie in unserem Nachbericht: DSDS 2020, Folge 7: Wer ist raus? Wer ist weiter? Die Kandidaten am 25.1.20

21. Januar: Eine Münchnerin mischt Folge 6 von DSDS 2020 auf - doch steht sie im Recall?

DSDS 2020: Folge 6 von "Deutschland sucht den Superstar", die gestern am 21.1.20 auf RTL lief, hielt wieder einen Strauß Buntes und Kurioses für die Fans der Castingshow bereit. Aus Rom kam Sänger Stefano Greco, der sich für einen Außerirdischen hält - und in Dieter Bohlen ein Chef-Alien sieht.

Zudem sang ein Mann, der sich auf dem Weg zur Frau befindet, für die Jury. Die Münchnerin Dolicha Grey erzählte in der RTL-Show freimütig von Operationen und zeigte viel Haut - die intimsten Stellen durch schwarzes Panzertape vor den irritierten Blicken der Jury geschützt. Mit dem Song "Doggy" und freizügigen Rap-Sequenzen über körperliche Nähe versuchte Dolicha Bohlen und Co. zu begeistern - mit Erfolg?

Wer ist raus? Welche Kandidaten sind im Recall von DSDS 2020? Und wer darf sofort nach Südafrika? Die Antwort finden Sie hier in unserem Nachbericht: DSDS 2020, Folge 6: Wer ist raus? Wer ist weiter? Die Kandidaten am 21.1.20.

18. Januar: Bekommt Pietro Lombardi im Casting Konkurrenz?

In Folge 5 singt Gina Christin Scharrelmann "2x" von Mathea für die Jury und begeistert damit vor allem Dieter Bohlen. "Es hat mich noch nie ein Kandidat so an Pietro erinnert, wie du. Du hast auch so ein Kieksen und Schluchzen in der Stimme und triffst die Töne nicht so richtig. Und du hast eine wahnsinnige Personality in der Stimme, einfach Wahnsinn. Du hast Wiedererkennungswert! Du bist genauso wie Pietro!", verkündet der Pop-Titan nach ihrem Auftritt. Ob ihre Leistung auch die anderen Jury-Mitglieder überzeugt? Die Antwort darauf, ob sie es eine Runde weiter geschafft hat gibt es in unserem Nachbericht: DSDS 2020,Folge 5: Kandidaten am 18.1.2020 - Wer ist weiter? Wer ist raus?

14. Januar: Ehemalige "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin bei DSDS

Auch am Dienstag versuchten wieder einige Kandidaten ihr Talent vor der Jury unter Beweis zu stellen. Besonders ein Gesicht könnte den Zuschauern dabei bereits bekannt vorgekommen sein: Die 28-jährige Selma Alaalaoui aus Hamburg konnte beim Dating-Format "Schwiegertochter gesucht" bereits erste Fernseh-Luft schnuppern und wollte nun ihre musikalische Karriere bei DSDS 2020 starten. Mehr zu Folge 4 und den Kandidaten, lesen Sie hier: DSDS 2020, Folge 4: Kandidaten am 14.1.20 - Wer ist weiter? Wer ist raus?

11. Januar: Ein Kandidat war Tänzer im Moulin Rouge

In der heutigen Folge weiß vor allem einer der Kandidaten worauf es in der Entertainment-Industrie ankommt: Brian Hinds aus Köln hat bis vor kurzem noch im Varieté Moulin Rouge in Paris getanzt. Er träumte aber schon immer von einer Gesangskarriere und die Arbeit in Paris wurde ihm auf Dauer zu eintönig. Nun will er sein Glück auf der DSDS-Bühne versuchen und seiner wahren Leidenschaft nachgehen. Welche Kandidaten heute Abend außerdem ihr Können vor der Jury beweisen wollen, erfahren Sie in unserer Vorschau: DSDS 2020, heute am 11.01.20 mit Folge 3: Diese Kandidaten sind dabei.

7. Januar: Pietro bekam einen Liebesbrief von einer Kandidatin

Neben der Musik dreht sich in Folge 2 von DSDS 20 alles um Pietros Liebesleben. Der Juror ist bereits seit vier Jahren Single und Dieter Bohlen versucht unter den diesjährigen Kandidatinnen die Traumfrau für seinen Jury-Kollegen zu finden - Mit Erfolg: Eine der Kandidatinnen lässt nach ihrem Auftritt einen Liebesbrief inklusive Handynummer zurück. Welche Kandidaten sind weiter? Mehr zu Folge 2 lesen Sie hier in unserem Nachbericht: DSDS 2020, Folge 2 am 7.10.20: Welche Kandidaten sind weiter?

5. Januar: Die erste Goldene CD ist vergeben

Jury-Mitglied und Let's-Dance Star Oana Nechiti war hingerissen: Bevor die übrigen Juroren auch nur zu Wort kamen, hatte sie der erst 16-jährigen Schülerin Carolin Milena Kries aus der Nähe von Mainz bereits die Goldene CD überreicht - den Freifahrtschein direkt zum Recall in Afrika.

Nähere Infos zur Sendung vom 4.1.2020 finden Sie hier im Rückblick: DSDS 2020: Caro bekommt die erste Goldene CD

4. Januar: Es geht los

Das Warten hat ein Ende: Heute startet die Staffel 17 mit dem ersten von zwölf Castings um 20.15 Uhr auf RTL.

9. Oktober: Xavier Naidoo singt seiner Frau einen Liebesbeweis

Aktuell wird in Sölden in Österreich der Recall von DSDS 2020 gedreht. Xavier Naidoo vermisst seine Ehefrau Julia dabei so sehr, dass er ihr einen Liebesbeweis singt - in einer Gondel.

Sie möchten sich seine Botschaft anhören? Das Video gibt es hier auf dieser offiziellen Seite von RTL .

4. September: Wer sitzt eigentlich in der DSDS-Jury?

An der Jury hat sich im Vergleich zur vergangenen Staffel nichts geändert Sie besteht daher aus diesen vier Juroren:

Pop-Titan und DSDS-Urgestein Dieter Bohlen

Sänger Xavier Naidoo

Sänger Pietro Lombardi

Profitänzerin und Choreografin Oana Nechiti

Dieter Bohlen sitzt übrigens schon seit der ersten Staffel im Jahr 2002 in der DSDS-Jury und geht nun mit der Sendung in die 17. Staffel.

3. September 2019: Aufzeichnungen für DSDS 2020 starten

"Deutschland sucht den Superstar" wird im Januar 2020 ins Fernsehen zurückkehren - so viel hat RTL schon verraten, ohne einen genauen Start-Termin zu nennen. Die Aufzeichnungen begannen heute am 3. September 2019 mit offenen Castings in Füssen.

Auch 2020 werden wohl wieder viele ungewöhnliche Kandidaten zu sehen sein. Aber welcher Teilnehmer hat das Zeug zum Superstart? In diesem Blog bekommen Sie die News rund um DSDS 2020. Sobald die Ausstrahlung im Januar startet, finden Sie hier auch Vorschauen und Nachberichte zu den einzelnen Folgebn. (AZ)

