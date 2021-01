vor 51 Min.

DSDS-Kandidaten 2021: Die Teilnehmer und Lieder heute in Folge 6

DSDS 2021, Teilnehmer: Welche Kandidaten treten heute Abend mit welchen Liedern an? Alles zu Folge 6 von "Deutschland sucht den Superstar" lesen Sie hier in unserer Vorschau.

DSDS 2021: Heute Abend zeigt RTL Folge 6 der neuen Staffel. Zehn Kandidaten werden sich dann wieder vor der dreiköpfigen Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer, präsentieren und um das Weiterkommen kämpfen.

Mit dabei ist dieses Mal auch ein alter Bekannter: Ramon Roselly steht plötzlich auf der Castingbühne. Der Gewinner der letzten DSDS-Staffel will jedoch nicht etwa noch einmal antreten - er ist vielmehr vorbeigekommen, um der Show zum 18. Geburtstag zu gratulieren.

Außerdem wird Maite Kelly in der heutigen Folge ihre Goldene CD vergeben. Vielleicht ja an Yvonne Wohlgemuth? Die 28-Jährige lebt in Fürth mit ihrer Oma in einer WG. Nach dem Tod ihres Opas ist sie bei ihr eingezogen und kümmert sich um sie. Die Bayerin liebt Schlager über alles und träumt davon, einmal ihr Idol Helene Fischer zu treffen oder in einer Show von Florian Silbereisen aufzutreten. Maite Kelly jedenfalls hält es bei ihrer Performance nicht mehr auf ihrem Stuhl, sie greift selbst zum Mikro und performt gemeinsam mit Yvonne ihren Hit "Warum hast du nicht Nein gesagt".

Außerdem tritt Katharina Demirkan aus Dasing an. Die 26-Jährige war vor zehn Jahren schon einmal bei DSDS dabei - zusammen in einer Staffel mit Ex-Juror Pietro Lombardi. Kurz vor den Liveshows ist sie damals rausgeflogen. Seitdem ist viel passiert: Katharinas Vater verließ die Familie, dadurch fehlte plötzlich Geld, ihre Mutter wurde schwer krank und Katharina musste sich ganz alleine um sie kümmern. Dennoch konnte sie sich einen großen Traum erfüllen: Einen eigenen, kleinen Dönerladen. Aber auch die Musik ließ sie nicht los und so kämpft sie bei DSDS 2021 um eine zweite Chance.

Welche Kandidaten treten dieses Mal sonst noch vor die Jury? Wir geben Ihnen hier einen kurzen Überblick über die Teilnehmer heute.

DSDS 2021 heute: Kandidaten - Vorschau auf Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am Samstag, 23.01.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge:

"Deutschland sucht den Superstar" 2021: Staffel 16 von DSDS - Die Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Hier stellen wir die Juroren von "Deutschland sucht den Superstar" vor: DSDS-Jury 2021.

Übertragung

Hier gibt es die Infos zur Übertragung von DSDS 2021 im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu DSDS 2021 Sendetermine und Sendezeit.

