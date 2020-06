vor 32 Min.

Ferien und Feiertage in Bremen 2020: Nächster Feiertag im Oktober

Wann sind die Feiertage 2020 in Bremen? In diesem Artikel finden Sie einen Überblick - auch über die Ferien 2020.

Welche Feiertage hat Bremen 2020? Wie viele gibt es? Und wann ist der nächste Feiertag? Hier liefern wir die Termine - auch für die Ferien 2020.

Wann sind die Feiertage 2020 in Bremen? Hier erfahren Sie alle Termine und sind damit immer informiert, wann der nächste Feiertag in dem Bundesland ansteht. Außerdem geben wir einen Überblick über die Daten für die Ferien.

Neun gesetzliche Feiertage gibt es einheitlich in ganz Deutschland. Mit dem Reformationstag hat Bremen noch einen zusätzlichen Feiertag, der in vielen anderen Bundesländern nicht gilt.

In diesem Artikel geben wir zuerst eine Übersicht über die Feiertage in Bremen 2020. Dann nennen wir die Termine für die Ferien 2020 und listen am Ende noch weitere besondere Daten auf.

Zu vielen Terminen informieren wir in jeweils eigenen Artikeln über mehr Details wie Bedeutung oder Bräuche. Für mehr Infos können Sie daher immer einfach auf die blau hinterlegten Links klicken.

Nächster Feiertag in Bremen? Ferien und gesetzliche Feiertage 2020

Von Neujahr über Ostern bis zum 2. Weihnachtstag - das sind die Termine für die Feiertage:

Feiertage in Bremen 2020

Und hier finden Sie den Überblick über die Ferien:

Ferien in Bremen 2020

Winterferien: 03.02. - 04.02.

Osterferien: 28.03. - 14.04.

Pfingstferien: 22.05., 02.06.

Sommerferien: 16.07. - 26.08.

Herbstferien: 12.10. - 24.10.

Weihnachtsferien: 23.12. - 08.01.

Feiertage Bremen 2020: Auch diese Termine sind interessant

Nicht nur gesetzliche Feiertage sind interessante Termine im Kalender, es gibt noch einige weitere - zum Beispiel Valentinstag, Sommeranfang oder die Adventssonntage. Hier der Überblick:

