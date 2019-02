06:40 Uhr

Lilly Among Clouds aus Bayern will zum Eurovision Song Contest Panorama

Lilly Among Clouds nimmt am deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Israel" teil.

Lilly Among Clouds, eine Sängerin aus Würzburg, will Deutschland beim Eurovision Song Contest in Israel vertreten. Begonnen hat alles mit einer Mail.

Von Wolfram Hanke

Vor drei Jahren hat Andreas Kümmert für einen Eklat gesorgt, als er nach dem Gewinn des Vorentscheids auf den Eurovision Song Contest ESC spontan verzichtet hatte. Bei Lilly Among Clouds steht ein ähnliches Manöver wohl nicht zu befürchten. So ganz genau weiß sie allerdings nicht, wie sie zu der Ehre kam, beim deutschen Vorentscheid 2019 am Freitag dabei zu sein. Die 29-Jährige hat bisher weder bei einem Musikwettbewerb teilgenommen, noch hatte sie einen landesweiten Fernsehauftritt.

„Die Verantwortlichen selbst sind auf die Idee gekommen“, sagt Lilly. „Ich habe eine Mail bekommen, mit der Info: Du bist unter den letzten 20 Kandidaten.“ Sie aber habe sich zunächst gedacht: „Ich habe mich doch gar nicht beworben und ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt mitmachen will.“ Inzwischen hat sie sich aber mit dem Gedanken angefreundet, beim Vorentscheid dabei zu sein und Deutschland mit ihrem Titel „Surprise“ vielleicht sogar beim Finale in Israel zu vertreten. „Ein eigenes Lied, von dir selbst geschrieben, beim Eurovision Song Contest zu haben, ist die Crème de la Crème“, sagt Lilly. „Das bedeutet, der Song hat etwas Besonderes, was die Leute darin gehört haben.“

Ihre Songs entstehen im Kopf - und der ist in den Wolken

Lilly Among Clouds heißt eigentlich Elisabeth Brüchner, sie stammt aus Straubing, hat in Würzburg studiert und dort auch ihre ersten musikalischen Schritte gemacht. 2014 bekam sie den Preis für junge Kultur in Würzburg. Ein Jahr später schon trat sie beim renommierten Reeperbahn-Festival in Hamburg auf. Die Ideen für ihre Lieder, erzählt sie, entstünden in ihrem Kopf und ihr Kopf sei in den Wolken – so entstand der Künstlername Lilly Among Clouds. Die Organisatoren des ESC beschreiben ihren Stil so: „Ihre Songs können dramatisch und ruhig sein, aber auch vielschichtig und tanzbar, einfach poppig.“

Zwar haben sich die Arbeiten an Lillys eigenem zweiten Album durch die Vorbereitungen für den ESC-Vorentscheid nach hinten verschoben, aber das war es ihr wert. „Grundsätzlich bin ich, glaube ich, eine der wenigen Künstler im Teilnehmerfeld mit eigenen Songs. Die anderen schreiben selbst nicht.“ Dabei sei es wirklich anstrengend, sich am Ende nur für einen Titel entscheiden zu müssen. Denn das Publikum könne sie schwer einschätzen, sagt sie. Deshalb hat Lilly sich Mitte November eine komplette Woche ins Studio in Berlin zurückgezogen und in einer Art Workshop mit drei Helfern an ihrem Lied für den ESC gebastelt.

Lilly Among Clouds will beim ESC-Vorentscheid Spaß haben

Ein Eklat, wie ihn Andreas Kümmert vor drei Jahren verursachte, werde ihr nicht passieren, glaubt Lilly. „Wie kommt es dazu? Das war damals für alle die Riesenfrage“, erinnert sie sich. „Bei mir ist es so: Ich rechne gar nicht damit, zu gewinnen. Ich habe einfach nur Lust, Spaß auf der Bühne zu haben. Da kann ich einfach Sachen ausprobieren und vielleicht auch ein Lied spielen, das mir unglaublich wichtig ist.“

