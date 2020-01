12:20 Uhr

TV-Pfarrer Ferdinand Schmidt-Modrow ist tot

Trauer um "Dahoam is Dahoam"-Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow. Der gebürtige Aichacher ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben.

Der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Das bestätigte Reinhard Scolik, Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks, am Freitag in München.

Die Familie habe dies dem Sender mitgeteilt, sagte ein BR-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Todesursache sei den Angaben der Familie zufolge eine "nicht erkannte Vorerkrankung" gewesen. Schmidt-Modrow, in Aichach geboren und in Waidhofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) aufgewachsen, sei am Mittwoch gestorben.

Schauspieler Schmidt-Modrow spielte bei "Sturm der Liebe" mit

Schmidt-Modrow spielte unter anderem bei der Fernsehserie "Dahoam is Dahoam" als Pfarrer Simon Brandl und in der Telenovela "Sturm der Liebe" als Bertram Liebig mit. Außerdem war er in mehreren Kinofilmen zu sehen, unter anderem in "Die Welle" an der Seite von Jürgen Vogel und Frederick Lau.

Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, zeigte sich tief erschüttert von Ferdinand Schmidt-Modrows Tod. "Er war ein unglaubliches Ausnahmetalent und ein bayerischer Schauspieler, wie man ihn sich nur wünschen kann: ein wunderbarer Komödiant, aber auch im dramatischen Fach zu Hause. Wir werden ihn in der großen Familie des Bayerischen Rundfunks furchtbar vermissen", wird Ricklefs in einer Mitteilung des Senders zitiert.

In Gedenken an den verstorbenen Schauspieler kündigte der BR an, sein Programm zu ändern. Unter anderem zeigt der BR am Montag (22.45 Uhr) den Film "Beste Zeit" von Marcus H. Rosenmüller. Schmidt-Modrow spielt darin die Rolle des "Rocky".(dpa)

