Darum läuft heute (12.09.) kein Tatort im Ersten

Kein Tatort heute Abend im Ersten, stattdessen läuft in der ARD heute das TV-Triell der Kanzlerkandidaten. Wie es beim Tatort kommenden Sonntag weitergeht.

Kein Tatort heute: Der Sonntagabend-Krimi hat Pause. Stattdessen präsentieren das Erste und das ZDF gemeinsam das zweite Triell der Kanzlerkandidaten von CDU/ CSU und SPD sowie der Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. Kommenden Sonntag geht es mit "Tatort: Der Reiz des Bösen" aus Köln weiter.

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September steht weiterhin vor allem Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wegen desaströser Umfragewerte unter Druck, mit dem Triell den Umfragetrend zu drehen. Die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz liegt in Umfragen in Führung. Meinungsforscher sehen die Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf dem dritten Platz.

Die Moderatoren Maybrit Illner (ZDF) und Oliver Köhr (ARD) im Studio Berlin Adlershof. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Das 95-minütige Live-Format wird von Maybrit Illner (ZDF) und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr moderiert und ist anschließend zwölf Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar. Mit unserem Liveticker können Sie übrigens nicht nur den Dreikampf verfolgen, sondern bekommen auch noch einen Faktencheck.

Zweites Triell im Liveticker: Dreikampf von Baerbock, Laschet und Scholz

Kein Tatort heute: Das sind die nächsten Folgen am Sonntag

Mehr als ein gutes Dutzend neue Tatort-Fälle der Saison 2021/22 zeigt das Erste ab August bis Jahresende,darunter die Rückkehr von Lars Eidinger als "stiller Gast" Kai Korthals, ein neuer Fall mit Heike Makatsch und ein Gastauftritt von Udo Lindenberg. Was Tatort-Fans 2021 noch erwartet, lesen Sie hier.