Tatort heute aus Mainz: So wird "Blind Date"

Der Tatort heute aus Mainz ist der dritte Einsatz für Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger. Nach einem tödlichen Schuss ist eine Blinde die einzige Zeugin. Lohnt sich "Blind Date"?

"Blind Date" hieß der neue Tatort aus Mainz , der heute am Sonntagabend (24.10.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntagabend (24.10.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Heike Makatsch hat es in ihrem dritten Fall als Kommissarin Ellen Berlinger mit einer blinden Jurastudentin und einem dekadenten jungen Paar zu tun.

hat es in ihrem dritten Fall als Kommissarin mit einer blinden Jurastudentin und einem dekadenten jungen Paar zu tun. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Mainz-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

In einer Mainzer Tankstelle wird der Tankwart erschossen - der zweite und dieses Mal tödliche Überfall innerhalb von zwei Wochen. Einzige Zeugin der Tat ist die blinde Jura-Studentin Rosa Münch (Henriette Nagel), die noch bei ihren Eltern wohnt und sich nach einem Leben jenseits der überfürsorglichen Kontrolle ihres Vaters sehnt.

Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) ermitteln auf den Spuren der beiden Täter und folgen den Hinweisen der Blinden: dem Geruch eines teuren Parfüms, den Stimmen von Tatverdächtigen, den von Rosa am Tatort gehörten und gefühlten Details. Die Kommissare wollen die angreifbare Rosa unter Polizeischutz stellen, doch das lehnt die junge Frau ab. Berlinger und Rascher ahnen, dass Rosa mehr weiß, als sie sagt - und die Täter vielleicht sogar kennt.

Kritik: Lohnt es sich bei "Tatort: Blind Date" heute einzuschalten?

Der Mainzer Tatort heute ist nicht das Spannungsmonster, aber eine atmosphärisch streckenweise packend dicht erzählte Geschichte. Enttäuschend in "Blind Date" ist der Auftritt von Heike Makatsch als Ellen Berlinger,schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kritik. Lesen Sie hier die gesamte Krimi-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Mainz-Tatort heute

Ellen Berlinger : Heike Makatsch

: Martin Rascher: Sebastian Blomberg

Rosa Münch : Henriette Nagel

: Sophie Hansen : Anica Happich

: Anica Happich Moritz Boldt : Jan Bülow

: Maja Ginori : Jule Böwe

: David Murphy : Alan Burgon

: Greta Berlinger : Elin Knipchild

: Elin Knipchild Klaus Münch: Rainer Furch

Maria Münch : Andrea Quirbach

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Berlinger und Rascher sind die Tatort-Ermittler in Mainz

"Blind Date" ist der dritte Tatort-Einsatz von Ellen Berlinger und der zweite gemeinsame mit Martin Rascher in Mainz. Ihre Premiere feierte die Kommissarin 2016 in "Fünf Minuten Himmel", zunächst allerdings in Freiburg. Nach 14 Jahren kehrte Berlinger damals in ihre Heimatstadt zurück, wo sie nach langer Zeit als verdeckte Ermittlerin im Ausland ihre Arbeit im Morddezernat aufnimmt.

Privat hat es die alleinerziehende Mutter nicht einfach: In Freiburg begegnet sie erstmals ihrer fünfzehnjährigen Tochter Nina, die sie nach der Geburt in die Obhut ihrer Großmutter gegeben hatte. Als die stirbt, lässt sich Ellen Berlinger nach Mainz versetzen, wo ihre Cousine lebt, die ihr bei der Betreuung ihrer zweiten Tochter Greta hilft. In Mainz ermittelt Berlinger gemeinsam mit Martin Rascher, Hauptkommissar beim Landeskriminalamt.

