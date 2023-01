Air Defender 23: Bundeswehr und Nato proben den Ernstfall in der Luft

Im Juni 2023 findet in Deutschland die Nato-Übung "Air Defender 23" statt. Die Übung der Bundeswehr und anderen Streitkräften ist ein klares Zeichen.

Im Juni 2023 wird das sonst so überschauliche Wunstorf nahe Hannover Schauplatz einer internationalen Übung der Luftwaffe. Insgesamt rund 200 Flugzeuge werden an dem Nato-Manöver teilnehmen, in dem die Bundeswehr eine wichtige Rolle spielt. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Air Defender 2023: Termin und Zeitraum

Die Übung "Air Defender 23" wird vom 12. bis 23. Juni stattfinden. Zu dieser Zeit wird im Himmel über Deutschland reger Luftverkehr herrschen. Wunstorf ist einer von drei Fliegerhorsten, der als Ausgangspunkt für die Manöver agieren wird.

Termin: 12. bis 23. Juni 2023

Air Defender 23: Wie läuft die Übung der Bundeswehr und Nato ab?

Die Luftwaffe gibt an, dass es sich um eine "rein defensiv ausgerichtete Übung, die bereits seit 2021 geplant und vorbereitet wird". Die Dimension der Nato-Übung soll seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine nicht ausgeweitet worden sein. Ihre Bedeutung vor diesem Hintergrund allerdings massiv angestiegen. "Bei der Übung gehe es nicht nur um die taktische und technische Zusammenarbeit zwischen den Kräften der teilnehmenden Nato-Luftwaffen", sagte der Wunstorfer Standortleiter Oberst Christian John: "Sondern es geht auch um die Demonstration von durchsetzungsfähigen und schlagkräftigen Luftstreitkräften im Sinne einer glaubwürdigen Abschreckung". Ein klares Zeichen in Richtung Russland also. Die Übung soll Moskau das Signal senden, dass der Nato-Luftraum im Ernstfall zusammen verteidigt werden kann und würde.

Insgesamt werden rund 200 Luftfahrzeuge an der "Air Defender 23" teilnehmen. Es handelt sich um Kampf-, Tank- und Transportflugzeuge. In Wunstorf werden wohl etwa zehn bis zwölf Tank- und Transportflugzeuge aus Rumänien und den USA stationiert. Es soll außerdem ein Großteil der Logistik über den Fliegerhorst abgewickelt werden. Eingebungen sind außerdem Transportflieger des Typs A400M, welche regulär in Wunstorf stationiert sind. Ein erhöhtest Flugaufkommen wird es über Wunstorf geben, allerdings ist kein Übungsflugbetrieb mit Kampfflugzeugen an den Standort geplant.

Air Defender 2023: Teilnehmer und Flugzeuge aus den USA

Rund um die "Air Defender 23" wird es zur größten Verlegung der US-Luftstreitkräften nach Deutschland seit der Gründung der Nato kommen. Die USA werden für die Übung rund 90 Flugzeuge entsenden. Darunter befinden sich Kampfjets der Typen F-15, F-16 und F-35.

Insgesamt werden an der "Air Defender 23" 15 Nato-nationen teilnehmen. Geprobt wird in den Lufträumen über Deutschland, Tschechien, Polen, Rumänien und dem Baltikum. Einige Nato-Mitglieder werden von heimischen Fliegerhorsten starten. Die Luftwaffe wird mit Tornados, Eurofightern und dem Militärtransporter A400M im Einsatz sein.

