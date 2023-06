Die 20 reichsten Menschen der Welt: Elon Musk ist wieder auf Platz 1

In regelmäßigen Abständen gibt das Wirtschaftsmagazin Forbes ein Ranking der reichsten Menschen der Welt heraus. Wer ist aktuell in der Top 20 zu finden?

Auf der Welt dreht sich fast alles um Geld. Nur wer was hat, ist wirklich was wert. So zumindest oft der Eindruck. In diesem Text geht es um die Menschen, die nicht nur etwas, sondern sehr viel Geld haben. Die reichsten Menschen der Welt – wenn es allein nach materiellen Werten geht.

Denn natürlich können sich auch Personen mit deutlich weniger Hab und Gut als unfassbar reich ansehen. Schließlich hat das Leben weit mehr zu bieten als den ewigen Blick auf die Habenseite.

Wer sind die zwanzig reichsten Menschen der Welt?

Eine rund um den Globus anerkannte Übersicht bietet hierzu jährlich das US-Wirtschaftsmagazin Forbes. Darauf soll auch hier zurückgegriffen werden. Damit ergibt sich folgende Top 20 der reichsten Menschen der Welt (Stand: 12. Juni 2023):

1. Platz: Elon Musk (226,4 Milliarden US-Dollar)

(226,4 Milliarden US-Dollar) 2. Platz: Bernard Arnault (221,5 Milliarden US-Dollar)

(221,5 Milliarden US-Dollar) 3. Platz: Jeff Bezos (146,2 Milliarden US-Dollar)

(146,2 Milliarden US-Dollar) 4. Platz: Larry Ellison (138,3 Milliarden US-Dollar)

(138,3 Milliarden US-Dollar) 5. Platz: Warren Buffett (117,1 Milliarden US-Dollar)

(117,1 Milliarden US-Dollar) 6. Platz: Bill Gates (115,3 Milliarden US-Dollar)

(115,3 Milliarden US-Dollar) 7. Platz: Larry Page (103,9 Milliarden US-Dollar)

(103,9 Milliarden US-Dollar) 8. Platz: Carlos Slim Helú (101,4 Milliarden US-Dollar)

(101,4 Milliarden US-Dollar) 9. Platz: Steve Ballmer (100,5 Milliarden US-Dollar)

(100,5 Milliarden US-Dollar) 10. Platz: Sergey Brin (98,7 Milliarden US-Dollar)

(98,7 Milliarden US-Dollar) 11. Platz: Michael Bloomberg (94,5 Milliarden US-Dollar)

(94,5 Milliarden US-Dollar) 12. Platz: Mark Zuckerberg (94,1 Milliarden US-Dollar)

(94,1 Milliarden US-Dollar) 13. Platz: Mukesh Ambani (88,5 Milliarden US-Dollar)

(88,5 Milliarden US-Dollar) 14. Platz: Francoise Bettencourt Meyers (87,5 Milliarden US-Dollar)

Meyers (87,5 Milliarden US-Dollar) 15. Platz: Amancio Ortega (86,4 Milliarden US-Dollar)

(86,4 Milliarden US-Dollar) 16. Platz: Jim Walton (64,1 Milliarden US-Dollar)

(64,1 Milliarden US-Dollar) 17. Platz: Zhong Shanshan (63,1 Milliarden US-Dollar)

(63,1 Milliarden US-Dollar) 18. Platz: Rob Walton (62,7 Milliarden US-Dollar)

(62,7 Milliarden US-Dollar) 19. Platz: Alice Walton (61,6 Milliarden US-Dollar)

(61,6 Milliarden US-Dollar) 20. Platz: Michael Dell (57,3 Milliarden US-Dollar)

Arnault hat Musk zwar Ende 2022 überholt, doch Musk hat sich Platz 1 zurück ergattert und gilt somit erneut als reichster Mensch der Welt.

Die reichste Frau der Welt kommt aus Frankreich. Hier nennt Forbes im Juni 2023 Francoise Bettencourt Meyers, die über 87,5 Milliarden US-Dollar verfügen soll. Sie ist die Enkelin des Gründers der Kosmetikmarke L'Oreal und erbte die Firmenanteile von ihrer verstorbenen Mutter.

Womit haben die reichsten Menschen der Welt aber ihr Vermögen aufgebaut? Hier lohnt ein separater Blick auf jeden der zwanzig Milliardäre. Angefangen an der Spitze:

1. Platz: Elon Musk, USA

Mit einem Gesamtvermögen von 226,4 Milliarden US-Dollar hat es Elon Musk im Juni 2023 wieder auf den ersten Platz der reichsten Menschen der Welt geschafft. Am 28. Juni 1971 in Südafrika geboren, besitzt Musk die südafrikanische, die kanadische und seit 2002 auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Musk ist Gründer und Geschäftsführer des Elektrofahrzeuge-Konzerns Tesla sowie des Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmens SpaceX. Zudem kaufte er 2022 den Social-Media-Dienst Twitter.

2. Platz: Bernard Arnault, Frankreich

Auf dem zweiten Platz der reichsten Menschen der Welt ist aktuell der Franzose Bernard Arnault, nachdem er zwischenzeitlich Elon Musik überholte und den ersten Platz einnahm, liegt er nun wieder auf dem zweiten Platz. Arnault ist am 5. März 1949 in Frankreich geboren und kommt mit seiner Familie im Juni 2023 auf ein Gesamtvermögen von 221,5 Milliarden US-Dollar. Er ist Vorsitzender und Geschäftsführer des Luxusgüter-Konzerns LVMH, der Rechte an 75 Marken hält, die weltweit in etwa 5000 Geschäften in rund 80 Ländern vertrieben werden. Der börsennotierte Konzern ist damit der weltweite Branchenführer der Luxusgüterindustrie. Zu den Marken zählen unter anderen Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon und Sephora.

3. Platz: Jeff Bezos, USA

Der Gründer und Vorsitzende des Online-Versandhändlers Amazon, Jeff Bezos, hat es mit einem Gesamtvermögen von aktuell 146,2 Milliarden US-Dollar auf den dritten Platz in der Rangliste geschafft. Besonders durch die Corona-Pandemie konnte der am 12. Januar 1964 geborene US-Amerikaner sein Vermögen steigern. Bezos galt lange als der reichte Mensch der Welt.

4. Platz: Larry Ellison, USA

Lawrence "Larry" Joseph Ellison belegt aktuell den vierten Platz der reichsten Menschen der Welt. Der US-Amerikaner wurde am 17. August 1944 geboren und ist Gründer sowie Vorsitzender des Softwarekonzerns Oracle. Zudem investierte der Viertplatzierte in Tesla und war Vorstandsmitglied. Er kommt im Juni 2023 auf ein Gesamtvermögen von 138,3 Milliarden US-Dollar.

5. Platz: Warren Buffett, USA

Warren Edward Buffett belegt Platz fünf auf der Rangliste der reichsten Menschen der Welt. Geht es nach dem Alter, führt der 92-Jährige die Liste aber klar an. Der US-Amerikaner ist am 30. August 1930 geboren. Sein Gesamtvermögen liegt aktuell bei 117,1 Milliarden US-Dollar. Warren Buffett ist Vorsitzender und Geschäftsführer der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, die mehr als 80 Unternehmen unter sich vereint. Dazu zählen Geico, Duracell, Dairy Queen und mehr. Zudem gilt Buffett als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt.

6. Platz: Bill Gates, USA

Bill Gates belegt aktuell den sechsten Platz auf der Liste der reichsten Menschen der Welt. Am 28. Oktober 1955 in den USA geboren, hat er heute ein Gesamtvermögen in Höhe von 115,3 Milliarden US-Dollar. Gemacht hat er sein Vermögen als Gründer sowie langjähriger Vorsitzender und Geschäftsführer des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft.

7. Platz: Larry Page, USA

Larry Page ist einer der Mitbegründer des Technologieunternehmens Google. Der US-amerikanische Informatiker und Unternehmer ist am 26. März 1973 geboren und hat es im Juni 2023 mit einem Gesamtvermögen von 103,9 Milliarden US-Dollar auf Platz 7 der reichsten Menschen der Welt geschafft.

8. Platz: Carlos Slim Helú, Mexiko

Mit einem Gesamtvermögen von 101,4 Milliarden US-Dollar hat es der Mexikaner Carlos Slim Helú auf den achten Platz in der Rangliste der reichsten Menschen der Welt geschafft. Am 28. Januar 1940 in Mexiko geboren, kontrolliert er heute gemeinsam mit seiner Familie die Telekommunikationsunternehmen America Movil und Telmex.

9. Platz: Steve Ballmer, USA

Der US-Amerikaner Steve Ballmer kann sein Gesamtvermögen auf 100,5 Milliarden US-Dollar beziffern und belegt damit den neunten Platz auf der Weltrangliste der reichsten Menschen. Geboren am 24. März 1956 war der Unternehmer und Investor 14 Jahre lang CEO bei Microsoft. Seit 2014 gehört ihm der Basketballclub "Los Angeles Clippers".

10. Platz: Sergey Brin, USA

Sergey Brin belegt mit einem Vermögen von rund 98,7 Milliarden US-Dollar den zehnten Platz der reichsten Menschen weltweit. Brin ist ein russisch-amerikanischer Unternehmer und Informatiker. Er wurde am 21. August 1973 in Moskau geboren und erzielte sein Reichtum vor allem als Mitbegründer des Technologieunternehmens Google. Im Jahr 2019 entschied sich Brin, von seiner Rolle als Präsident von Alphabet, dem Mutterunternehmen von Google, zurückzutreten. Trotzdem bleibt er weiterhin aktiv als einer der Hauptaktionäre des Unternehmens involviert.

11. Platz: Michael Bloomberg, USA

Michael Bloomberg, der ehemalige Bürgermeister von New York, wurde am 14. Februar 1942 in Boston geboren. Er ist durch die Gründung des internationalen Medien- und Finanzunternehmens Bloomberg LP reich geworden und nimmt mit einem Vermögen von 94,5 Milliarden US-Dollar den elften Platz der reichsten Menschen der Welt ein.

12. Platz: Mark Zuckerberg, USA

Wer an Mark Zuckerberg denkt, denkt vermutlich sofort an Facebook. Denn er erzielte sein Reichtum in erster Linie als Mitbegründer und CEO von Facebook, einem der weltweit größten sozialen Netzwerke. Mit einem Vermögen von 94,1 Milliarden US-Dollar belegt er auf der Rangliste der reichsten Menschen weltweit den zwölften Platz. Der Unternehmer ist am 14. Mai 1984 in New York geboren. Zuckerberg gründete 2004, als er an der Harvard-University studierte, gemeinsam mit seinen Kommilitonen das soziale Netzwerk Facebook. Ursprünglich war es als Plattform für Harvard-Studenten konzipiert, jedoch weitete es sich rasch auf andere Universitäten aus und wurde schließlich für die Allgemeinheit zugänglich. Facebook durchlebte ein beeindruckendes Wachstum und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Unternehmen der Technologiebranche. Zuckerberg erregte zuletzt Aufsehen, als er beim Facebook-Metakonzern mehrere tausend Mitarbeiter entließ.

13. Platz: Mukesh Ambani, Indien

Auf Platz 13 der zwanzig reichsten Menschen der Welt steht der indische Unternehmer Mukesh Ambani. Am 19. April 1957 in Indien geboren, liegt sein Gesamtvermögen aktuell bei 88,5 Milliarden US-Dollar. Mukesh Ambani ist Vorsitzender des auf Petrochemie und Textilien spezialisierten Unternehmens Reliance Industries.

14. Platz: Francoise Bettencourt Meyers, Frankreich

Die reichste Frau in der Liste, Francoise Bettencourt Meyers, belegt mit einem Vermögen von 87,5 Milliarden US-Dollar Platz 14 der reichsten Menschen weltweit. Sie wurde am 10. Juli 1953 in Neuilly-sur-Seine, Frankreich, geboren. Bettencourt Meyers ist Vorsitzende der L'Oréal-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen in der Kosmetik- und Schönheitsbranche. Sie ist die alleinige Tochter von Liliane Bettencourt, einer der reichsten Frauen der Welt und ehemaligen Eigentümerin von L'Oréal. Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2017 erbte sie einen erheblichen Anteil an L'Oréal und hat seither großen Einfluss im Unternehmen.

15. Platz: Amancio Ortega, Spanien

Der spanische Unternehmer und Modedesigner Amancio Ortega wurde am 28. März 1936 in Spanien geboren und belegt mit einem Vermögen von 86,4 Milliarden US-Dollar Platz 15 auf der Rangliste der reichsten Menschen weltweit. Er ist vor allem bekannt als Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender des Modekonzerns Inditex, zu dem Marken wie Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear und Bershka gehören.

16. Platz: Jim Walton, USA

Mit einem Gesamtvermögen von 64,1 Milliarden US-Dollar ist Jim Walton, geboren am 7. Juni 1948 in Newport, Arkansas, auf Platz 16 der reichsten Menschen weltweit. Jim Walton ist amerikanischer Unternehmer und Mitglied der Walton-Familie, die das Einzelhandelsunternehmen Walmart gegründet hat. Dort ist er aktuell im Verwaltungsrat tätig. Walmart gilt zudem als größter Arbeitgeber der Welt.

17. Platz: Zhong Shanshan, China

Zong Shanshan, auch bekannt als Nongfu Spring's "Wasser-König", ist ein chinesischer Unternehmer und mit einem Vermögen von 63,1 Milliarden US-Dollar der reichste Mann Chinas und belegt damit Platz 17 der reichsten Menschen der Welt. Shanshan wurde am 8. Januar 1954 in China geboren. Der Unternehmer startete seine Karriere als einfacher Arbeiter, bevor er in den 1990er-Jahren sein eigenes Unternehmen, Nongfu-Spring, gründete. Es zählt als eines der größten Getränkeunternehmen in China.

18. Platz: Rob Walton, USA

Ein weiteres Mitglied der Walton-Familie, die das Einzelhandelsunternehmen Walmart gegründet ist, ist Rob Walton. Er wurde am 28. Oktober 1944 in Oklahoma geboren und belegt mit einem Gesamtvermögen von 62,7 Milliarden US-Dollar auf der Rangliste der reichsten Menschen weltweit Platz 18. Als ältester Sohn von Sam Walton, dem Gründer von Walmart, und Helen Walton, erhielt Rob Walton einen erheblichen Anteil am Familienvermögen.

19. Platz: Alice Walton, USA

Alice Walton, die finanziell ebenfalls vom Reichtum der Walmart-Familie profitierte, steht mit einem Vermögen von 61,9 Milliarden US-Dollar auf Platz 19 der reichsten Menschen weltweit. Sie wurde am 7. Oktober 1949 in Newport, Arkansas, geboren und ist Mitglied der Walton-Familie, der das Einzelhandelsunternehmen Walmart gehört. Sie ist passionierte Kunstliebhaberin und investiert ihr Vermögen auch in philanthropische Projekte.

20. Platz: Michael Dell, USA

Den letzten Platz auf der Liste der weltweit reichsten Menschen belegt der amerikanische Unternehmer Michael Dell, dessen Vermögen sich auf 57,3 Milliarden US-Dollar beziffert. Dell ist vor allem erfolgreich und bekannt als Gründer und Vorstandsvorsitzender des Computerunternehmens Dell Technologies.

Reichste Menschen der Welt: Wer stand schon an der Spitze?

Um die Jahrtausendwende und auch in den Nuller-Jahren schien Bill Gates in der Forbes-Liste unantastbar, ehe ihn 2008 Warren Buffett übertrumpfte. Von dreistelligen Milliardensummen konnten beide damals nur träumen. 2009 kletterte Gates wieder an die Spitze, als die Wirtschaftskrise auch die größten Vermögen schrumpfen ließ. Damals tauchten auch beide Albrecht-Brüder Karl und Theo (Aldi) in der Top 20 auf.

Von 2010 bis 2013 übernahm dann Carlos Slim Helú die Spitze, ehe Gates noch einmal für vier Jahre am Stück das Maß der Dinge war. Dann schlug die Zeit von Jeff Bezos an, der 2018 als erster Mensch die 100-Milliarden-US-Dollar-Schallmauer durchbrach und Platz eins übernahm. Im Jahr 2022 wurde er von Elon Musk abgelöst, der Anfang 2023 Bernard Arnault vorbeiziehen lassen musste, ehe sich Musk im Juni 2023 erneut den ersten Platz sicherte.