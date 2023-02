Welches Land stellt 2023 die größte Atommacht dar?

Die Zeit der Abrüstung ist vorbei und auch Atomwaffen geraten wieder in das Zentrum von Gedankenspielen. Doch welcher Staat stellt die größte Atommacht dar? Ein Ranking.

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind auch Atomwaffen wieder in den Mittelpunkt gerückt. Das Szenario der Abschreckung ist zurück, welches den Kalten Krieg geprägt hat – und mit ihm die Aufrüstung. Ende Februar gab Russlands Präsident Wladimir Putin bekannt, dass Russland den "New Start"-Vertrag mit den USA ruhen lässt. Aus dem letzten Vertrag zur Regulierung von Atomwaffen, den es noch gegeben hat.

Aus Moskau kommen seit Kriegsbeginn Drohungen bezüglich eines Einsatzes von Atomwaffen. Doch welche Nation stellt die stärkste Atommacht dar? Und wo haben die großen Atommächte überall ihre Atomwaffen stationiert? Ein Überblick.

Wie viele Atomwaffen gibt es weltweit?

Weltweit gibt es Tausende Atomwaffen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri schätzte die insgesamte Anzahl von Nuklearwaffen im Jahr 2022 auf 12.705. In den letzten Jahren ist die Zahl etwas gesunken. Die Friedensforscherinnen und Friedensforscher erklärten in ihrem Jahresbericht, dass sie nun wieder mit einem Anstieg der Menge von Atomwaffen rechnen. Der Abrüstung, welche mit Ende des Kalten Kriegs begann, würde demnach der Vergangenheit angehören.

Was ist eine Atommacht?

Als Atommächte werden Staaten bezeichnet, welche über grundsätzlich einsatzfähige Atomwaffen und Trägersysteme verfügen, mit denen diese abgeschossen werden. Geeignete Trägersysteme stellen beispielsweise Raketen dar. Länder, in denen Atomwaffen stationiert sind, gelten nicht zwangsläufig als Atommächte. Deutschland stellt keine Atommacht dar. Allerdings sind an zwei Standorten in der Bundesrepublik Atomwaffen stationiert.

Liste: Welche Länder haben Atomwaffen?

Rund 90 Prozent der Atomwaffen sind auf zwei Nationen aufgeteilt: Russland und die USA. Auf die beiden Staaten entfallen auch ein Großteil der jederzeit einsetzbaren Nuklearwaffen. Laut Sipri sind das in etwa 2000. Insgesamt gibt es neun Atommächte: die USA, Russland, Nordkorea, Großbritannien, China, Frankreich, Pakistan, Indien und Israel.

Größte Atommächte der Welt 2023: Ranking der Länder mit Atomwaffen

Russland USA China Frankreich Großbritannien Pakistan Indien Israel Nordkorea

Größte Atommacht 2023: Russland führt die Rangliste an

Nach Angaben von Sipri ist Russland derzeit die größte Atommacht der Welt. Das russische Militär soll über rund 6000 Nuklearwaffen verfügen. Kein anderes Land vereint so viele Atomwaffen. In den letzten Jahren hatte Russland das eigene Arsenal nach und nach verkleinert. Damit dürfte nun Schluss sein. Nach den jüngsten Ankündigungen aus dem Kreml ist zu erwarten, dass dem Atomprogramm nun wieder ein großer Fokus zukommen wird.

Russland kann Nuklearwaffen auf jede erdenkliche Art zünden. Sie verfügen über Flugzeuge und U-Boote, welche atomar bestückt werden können. Außerdem könnten russische Truppen Nuklearwaffen mit landgestützten Raketen abfeuern.

Wie viele Atomwaffen haben die USA?

Die USA verfügen über etwa 5500 Atomwaffen. Bis heute stellen sie die einzige Nation dar, welche Nuklearwaffen in einem Krieg eingesetzt hat. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs zündeten sie Atomwaffen über den japanischen Städten Nagasaki und Hiroshima. Wie Russland können auch die USA Atomwaffen zu Wasser, zu Land und aus der Luft abschießen.

Der nukleare Schutzschirm der USA spannt sich über alle Nato-Staaten. Rund 180 Nuklearwaffen der USA sollen in anderen Ländern lagern. Das geht aus Schätzungen der norwegischen Hilfsorganisation Folkehjelp hervor. Auch in Deutschland lagern US-amerikanische Atomwaffen.

Nordkorea: Atomwaffen aktuell – wie viele Atomwaffen hat Nordkorea?

Nach Russland und den USA kommt lange nichts. China soll in etwa 350 Atomwaffen besitzen, Frankreich 290. Der Abstand zu den großen Atommächten ist beträchtlich.

Als Atommacht sieht sich auch Nordkorea. Das Nuklear-Arsenal des Staats, der immer wieder mit Raketentests auffällt, ist aber nicht mit dem der größten Atommächten der Welt zu vergleichen. Offizielle Zahlen zu den Beständen gibt es unterdessen nicht. Sipri schätzt, dass Nordkorea zwischen 20 und 30 Atomwaffen besitzt.

Unterschied zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen

Wenn man von Nuklearwaffen spricht, dann ist der Unterschied zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen von Bedeutung. Strategische Atomwaffen können weite Strecken zurücklegen und stellen eine globale Gefahr dar. Sie werden zumeist gemeint, wenn allgemein über Atomwaffen gesprochen wird. Taktische Atomwaffen haben eine geringere Sprengkraft und Reichweite. Sie können gezielt zur Kriegsführung eingesetzt werden und auch großen Schaden anrichten.