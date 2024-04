Wie kann man die Sonnenfinsternis aus Deutschland verfolgen?

Für ein paar Minuten schiebt sich der Mond am Montag vor die Sonne. Die totale Sonnenfinsternis ist aber nur in Teilen Amerikas zu sehen, doch man kann das Spektakel auch im Livestream verfolgen.

Am Montag (8. April) schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdunkelt die Welt für ein paar Minuten. Doch die totale Sonnenfinsternis ist nur in Zentral- und Nordamerika zu sehen. Der Kernschatten zieht, beginnend über dem Pazifik, über den Norden Mexikos, überquert die USA von Texas Richtung Nordosten bis nach Maine, streift den Südosten Kanadas und endet über dem Nordatlantik. Dort findet das Spektakel überwiegend am Nachmittag (Ortszeit) statt. In der Zone liegen Großstädte wie Dallas, Indianapolis, Buffalo und Montreal, insgesamt leben dort mehr als 30 Millionen Menschen.

Sonnenfinsternis am 8. April 2024 aus Deutschland nicht zu sehen

Die Sonnenfinsternis kann in Europa nicht beobachtet werden. Nur am westlichen Rand des Kontinents – etwa in Teilen Portugals, Spaniens, Irlands und Großbritanniens sowie in Island – ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Sie beginnt voraussichtlich um 20.52 Uhr und endet um 21.51 Uhr. Im August 1999 war zuletzt eine totale Sonnenfinsternis beobachtbar, die nächste findet im September 2052 statt.

In den USA war die letzte totale Sonnenfinsternis 2017 zu sehen, in Mexiko im Jahr 1991 und in Kanada 1979. Die nächste – nach der am 8. April – ist für die USA und in Kanada 2044 angekündigt, für Mexiko im Jahr 2052. Die Vorbereitungen auf das Spektakel in diesem Jahr laufen seit Monaten. Zahlreiche Schulen in Bezirken, von denen aus die totale Sonnenfinsternis beobachtet werden kann, haben angekündigt, an diesem Tag zu schließen. Zudem haben Millionen Menschen, die anderswo leben, Reisen gebucht. Hotels und Ferienwohnungen in den Gegenden mit totaler Sonnenfinsternis sind vielerorts ausgebucht, die Behörden warnen vor sehr hohem Verkehrsaufkommen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Doch die Wetteraussichten sind nicht besonders gut. Der Weather Channel sagte für viele Regionen der USA Wolken, teils sogar Regen und Stürme voraus. In einer kleineren Region im Nordosten gebe es bessere Chancen, das Spektakel zu beobachten, so der Wettersender. Nach Angaben der Nasa sei ein klarer Himmel mit Blick auf Mond und Sonne nötig, um die totale Sonnenfinsternis in vollem Umfang erleben zu können. Doch die Dunkelheit während des Tages sei auch bei bewölktem Himmel wahrnehmbar.

Livestream zur Sonnenfinsternis am 8. April 2024

In Deutschland haben einige Sternwarten Veranstaltungen geplant. Aber auch von Zuhause aus kann man sie Sonnenfinsternis verfolgen. Die Nasa bietet ab 19 Uhr mehrere Webcasts an, darunter kommentierte Versionen und Übertragungen von mehreren Teleskopen in Nordamerika.

Nasa nennt Sonnenfinsternis "kosmisches Meisterwerk"

Eine totale Sonnenfinsternis kommt vor, wenn der Neumond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt. Weil die Umlaufbahn des Mondes um die Erde leicht geneigt ist, zieht er meist nicht direkt vor der Sonne vorbei, sondern darüber oder darunter. Eine Sonnenfinsternis tritt nur dann auf, wenn der Mond die Ebene durchquert, auf der sich die Sonne und die Erde befinden und sich in diesem Moment zudem auf einer Linie mit den beiden Himmelskörpern befindet.

Lesen Sie dazu auch

Die Nasa nennt ein solches Himmelsspektakel auch ein "kosmisches Meisterwerk". "Sonnenfinsternisse haben eine ganz besondere Kraft", sagte Nasa-Chef Bill Nelson bei einer Pressekonferenz. "Sie bewegen die Menschen und lassen sie einen tiefen Respekt für das Universum erfahren." (mit dpa)