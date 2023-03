Gäste bei "Maischberger": Kaya Yanar trauert nach Erdbeben in der Türkei um Angehörige

In der Talkshow "Maischberger" ging es gestern am 28. Februar 2023 auch um das Erdbeben in der Türkei und Syrien. Einer der Gäste war Kaya Yanar, der Angehörige verloren hat.

Sandra Maischberger und ihre Gäste blicken in der gestrigen Sendung auf zwei große Themen: Mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht die Moderatorin über de Krieg in der Ukraine Es geht aber auch um das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, bei dem Zehntausende Menschen gestorben sind.

Hier finden Sie die Informationen zur aktuellen Sendung von "Maischberger" am 28. Februar 2023. Die Folge läuft ab 22.50 Uhr in der ARD.

Thema bei "Maischberger" gestern am 28. Februar 2023

Mindestens 50.000 Menschen sind beim Erdbeben in der Türkei und in Syrien gestorben. Auch Kaya Yanar und seine Familie trauern um getötete Angehörige. Der Comedian und Politikwissenschaftlerin Düzen Tekkal sprechen in der Talkshow "Maischberger" über mögliche Konsequenzen aus der Katastrophe und über ihre Sorge, dass die Solidarität nachlassen könnte.

Sandra Maischberger hat außerdem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu Gast, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Dabei geht es unter anderem darum, ob Verhandlungen mit Russland realistisch sind und was von Chinas sogenannter Friedensinitiative zu halten ist. Im Studio sind außerdem Waldemar Hartmann, Melanie Amann und Alev Doğan, die laut ARD kommentieren und diskutieren.

"Maischberger" gestern: Gäste am 28. Februar 2023

Das sind die Gäste der aktuellen "Maischberger"-Sendung noch einmal im Überblick:

Kaya Yanar : trauert nach Erdbeben in der Türkei um getötete Angehörige

trauert nach in der um getötete Angehörige Düzen Tekkal : Autorin und Politikwissenschaftlerin

Autorin und Politikwissenschaftlerin Annalena Baerbock (Grüne): Bundesaußenministerin

Bundesaußenministerin Waldemar Hartmann : ARD -Moderator

-Moderator Melanie Amann : Mitglied der Spiegel-Chefredaktion

Mitglied der Spiegel-Chefredaktion Alev Doğan: Chefreporterin von The Pioneer

"Maischberger": Übertragung gestern im TV oder Live-Stream der ARD

"Maischberger" war gestern am 28. Februar 2023 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Außerdem gibt es auf der Seite des Senders kostenlos einen Live-Stream.

"Maischberger" vom 28. Februar 2023: Ganze Folge als Wiederholung

Wenn Sie gestern Abend nicht bei "Maischberger" einschalten konnten, finden Sie die Folge auch als Wiederholung in der Mediathek der ARD. Außerdem wird die Sendung vom 28. Februar 2023 zweimal im Fernsehen wiederholt:

1. März 2023, 01.50 Uhr, ARD

1. März 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

ARD-Talkshow "Maischberger": Sendetermine für die nächsten Folgen

"Maischberger" ist in der Regel zweimal in der Woche in der ARD zu sehen: dienstags und mittwochs. Die Sendezeit ist meistens 22.50 Uhr. Am 7. und 8. März legt die Talkshow aber eine Pause ein. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

28.02.2023, 22.50 Uhr

01.03.2023, 22.50 Uhr

14.03.2023, 22.50 Uhr

