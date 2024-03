"Maybrit Illner" gestern am 21.3.24: Das waren die Gäste und das Thema

Die fünf Gäste bei "Maybrit Illner" gestern am 22.3.24 nahmen sich ein Thema vor, das für Aufregung sorgte. Wer war dabei und worum ging es in der Talkshow?

Das Thema bei " Maybrit Illner" gestern Abend drehte sich um Aussagen, die zuletzt heftig diskutiert wurden. Insgesamt waren am 21.3.24 fünf Gäste bei der Talkshow im ZDF dabei, die unterschiedliche Meinungen vertraten.

Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung mit Moderatorin Maybrit Illner. Dabei geht es um die Gäste und das Thema, aber auch um den Sendetermin, die Übertragung und die Wiederholung.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 21.3.24

Das waren die Gäste bei "Maybrit Illner" gestern Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Lars Klingbeil ( SPD ): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Amira Mohamed Ali (BSW): Parteivorsitzende beim Bündnis Sahra Wagenknecht

Parteivorsitzende beim Bündnis Leonid Wolkow : Nawalny-Vertrauter

Nawalny-Vertrauter Sabine Adler: Autorin, langjährige Moskau-Korrespondentin beim Deutschlandfunk

Autorin, langjährige Moskau-Korrespondentin beim Paul Ronzheimer : stellvertretender Bild-Chefredakteur und Kriegsberichterstatter

Thema bei "Maybrit Illner"gestern am 21.3.24

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich forderte zuletzt, den Krieg in der Ukraine "einzufrieren". Sowohl in der Ampel-Regierung als auch in der Opposition im Bundestag lösten diese Aussagen Entsetzen aus. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz steht von anderen Parteien in der Kritik, weil er die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine ablehnt.

In der Ankündigung zur aktuellen "Maischberger"-Sendung vom 21.3.24 wurden viele Fragen aufgeworfen: Kann man so in gefährlichen Zeiten regieren? Und hat die SPD die Ukraine in Teilen aufgegeben oder ist sie einfach nur ehrlicher als andere Unterstützer im Westen? Genau über solche Aspekte diskutierten die fünf Gäste.

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" lief gestern am 21.3.24 von 22.15 bis um 23.15 Uhr im ZDF. Gleichzeitig gab es auf der Website des Senders eine Übertragung im Live-Stream.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die "Maybrit Illner"-Folge 980 vom 21.3.24 wird einen Tag später noch einmal im Fernsehen wiederholt, allerdings nicht im ZDF. Stattdessen ist die Wiederholung auf dem Sender phoenix zu sehen. Das sind die beiden Sendetermine im TV:

21.03.2024, 22.15 Uhr: ZDF

22.03.2024, 16.00 Uhr: phoenix

Alle Folgen von "Maybrit Illner" lassen sich außerdem in der Mediathek des ZDF nachholen. Dort werden die Folgen im Online-Stream veröffentlicht.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" legt kurz vor Ostern 2024 nur eine kleine Pause ein und ist am 28. März nicht zu sehen. Ab dem 4. April gibt es die Sendetermine dann wieder wie gewohnt donnerstags ab 22.15 Uhr. Das sind die Termine samt Sendezeit, die bislang vom Sender angekündigt wurden:

04.04.2024, 22.15 Uhr

11.04.2024, 22.15 Uhr

18.04.2024, 22.15 Uhr

25.04.2024, 22.15 Uhr

02.05.2024, 22.15 Uhr

