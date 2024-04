Tatort gestern aus Köln (28.4.24): Lohnt sich "Diesmal ist es anders"?

Im Tatort gestern (28.4.24) aus Köln müssen Ballauf und Schenk einen Mord aufklären und erkunden privat völlig neue Gefühlswelten. Lohnt sich "Diesmal ist es anders"?

"Diesmal ist es anders" heißt der Tatort gestern aus Köln . Der Krimi lief am Sonntag (28.04.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.



gestern aus . Der Krimi lief am Sonntag (28.04.2024, 20.15 Uhr) im Ersten. Der arbeitslose Peer Schwarz liegt tot unter einer Brücke. In seiner Wohnung finden Max Ballauf und Freddy Schenk große Mengen Bargeld - und Hinweise darauf, dass der Tote Prominente erpresst hat.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort gestern (28.04.2024) aus Köln im Schnellcheck

An einem konspirativen Ort unter einer Brücke wurde ein Mann umgebracht. Die Hauptkommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) finden heraus, dass das Opfer, der arbeitslose Peer Schwarz, vorsätzlich von einem Auto überfahren worden ist. In seiner Wohnung finden sie große Mengen Bargeld und Unterlagen, die auf die systematische Erpressung bekannter Persönlichkeiten schließen lassen. Schwarz hat offensichtlich in deren Social-Media-Vergangenheit nach belastendem Material gesucht. Musste Peer Schwarz durch die Hand eines seiner eigenen Erpressungsopfer sterben? Eine Spur führt Ballauf und Schenk auch zur beliebten ehemaligen Schlagersängerin Mariella Rosanelli, die heute ein Jugendzentrum leitet.

Auf Spurensuche in der Wohnung des Mordopfers Peer Schwarz. Obwohl der auf dem Papier ein arbeitsloser Journalist war, lebte er durchaus luxuriös. Foto: Martin Valentin Menke, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Während der Ermittlungen kommt es zum Streit zwischen Ballauf und Schenk. Freddy wirft Max vor, nicht richtig bei der Sache zu sein. Ist er auch nicht, denn Nicola Koch, Herausgeberin des Stadtmagazins "Cologne Alive", hat ganz frisch das Herz von Max Ballauf erobert. Wieder nur eine kurze Affäre, wie Schenk vermutet, oder wird Max Ballauf nun doch noch sesshaft? Als Ballauf bemerkt, dass es zwischen seinem privaten Glück und dem aktuellen Fall eine mögliche Verbindung geben könnte, wird seine neu gefundene Work-Love-Balance für ihn zum Drahtseilakt.

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei " Diesmal ist es anders" einzuschalten?

Im Tatort gestern stand das Privatleben von Max Ballauf im Mittelpunkt: Der ewige Einzelgänger ist verliebt und leidend. Das ist teils wunderbar anzusehen, teils unerträglich. Gut, dass er und Freddy Schenk sich wieder mal so richtig anfrotzeln, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik zu "Diesmal ist es anders" aus Köln lesen Sie in den Pressestimmen ("Liebesfilm im Krimi").

Max Ballauf in Love: Seit einiger Zeit ist er mit Nicola Koch (Jenny Schily) liiert. Die beiden verstehen sich prächtig. Foto: Martin Valentin Menke, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Köln-Tatort gestern

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Dr. Roth: Joe Bausch

Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Natalie Förster : Tinka Fürst

: Tinka Fürst Lydiea Rosenberg : Juliane Köhler

: Nicola Koch : Jenny Schily

: Mariella Rosanelli : Leslie Malton

: Larissa Krüger : Katja Hutko

: Katja Hutko Svenja Peter: Annina Hellenthal

Christian Schröder : Robert Nickisch

: Marcel Rosenboom : Benjamin Höppner

: Hans Hallerbach : Reiner Schöne

: Sandra Jürgens : Brigitte Zeh

: Philipp Pohl : Sebastian Kolb

: Yusuf Özil : Olcayto Uslu

Tatort gestern: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Torsten C. Fischer führt Regie bei "Tatort: Diesmal ist es anders" nach einem Drehbuch von Wolfgang Stauch. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Ballauf und Schenk sind die Ermittler in Köln

Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In über 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor hatten sie bereits Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf. Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Köln

