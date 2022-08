Vom Atlantik bis Straßburg: Wo brennt es aktuell in Frankreich?

In Frankreich sind in den Monaten Juli und August vielerorts Waldbrände ausgebrochen. Besonders brisant ist die Lage an der Atlantikküste. Ein Überblick.

Seit Wochen breitet sich in Europa vielerorts Waldbrände aus. Im Frankreich waren die Temperaturen im Zuge der jüngsten Hitzewelle auf bis zu 40 Grad gestiegen, die Hitzewelle hält seitdem größtenteils an, Niederschläge gibt es kaum. In einigen Städten des Landes wurden die höchsten Temperaturen aller Zeiten gemessen. So beispielsweise in Brest an der Atlantikküste. Der neue Rekord liegt mit 39,3 Grad. Das führte in den letzten Wochen zu einigen Waldbränden. Bei der aktuellen Trockenheit kann schon ein Zigarettenstummel oder eine weggeworfene Glasscherbe einen Flächenbrand auslösen. Dementsprechend ernst war die Lage in vielen Regionen, wenngleich sich die Lage mittlerweile ein wenig entspannt hat. Ein Überblick.

Waldbrände in Frankreich: Einsatzkräfte verletzt

Bei den Waldbränden in Frankreich sind aktuell hunderte Feuerwehrleute im Leinsatz. Bei einem Feuer im südostfranzösischen Département Gard wurden am Sonntag nach Angaben der Feuerwehr neun Einsatzkräfte verletzt, einer von ihnen schwer. Er wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Im Südosten des Landes zerstörte ein Feuer laut der Tagesschau 370 Hektar Wald- und Buschland. Insgesamt 670 Feuerleute hätten gegen die Flammen gekämpft.

Frankreich: Waldbrände am Atlantik

Brisant war die Lage vor allem an der Atlantikküste. Hier kämpfen Feuerwehren nun seit über einer Woche gegen die Flammen. Lange wüteten zwei große Waldbrände südlich von Bordeaux. Mittlerweile habe sich die Lage aber stabilisiert. Die Brände breiten sich nicht weiter aus. Es wurden mehr als 35.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Sie dürfen nun langsam wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Die Lage scheint sich auch in Regionen wie Gironde langsam zu beruhigen, doch Entwarnung gibt es noch keine. Die Lage habe sich "stabilisiert, auch wenn das Feuer noch nicht unter Kontrolle ist", teilte die Präfektur Gironde mit. Das dürfte auch für benachbarte Regionen gelten. Die Waldbrände können immer wieder stärker werden und es können neue entstehen.

In der Bretagne verbrannten mehr als 1700 Hektar bei einem großen Waldbrand bei Brasparts. Hunderte Menschen wurden vor dem Feuer in Sicherheit gebracht.

Macron besucht Waldbrandgebiet am Atlantik

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat mittlerweile das Waldbrandgebiet an der Atlantikküste im südlichen Frankreich besucht. Südlich von Bordeaux sorgen bei Landiras und La-Teste-de-Buch nun schon zwei verheerende Waldbrände. Mittlerweile sollen rund 20.600 Hektar Land durch die Flammen zerstört worden sein. Es wurden in etwa 36.750 Menschen evakuiert. Macron erklärte, dass die Einsatzkräfte das Feuer bei La-Teste-de-Buch nach und nach in den Griff bekommen würden. Bis sich die Lage stabilisiere, werde es aber noch mehrere Wochen dauern.

Brandstiftung im Westen von Frankreich - Fläche fast so groß wie Stuttgart

Rund um die Brände im westfranzösischen Département Gironde wird mittlerweile wegen Brandstiftung ermittelt. Bei den Ermittlungen in Landiras habe sich ein entsprechender Verdacht bereits erhärtet. Das teilte die Staatsanwaltschaft von Bordeaux mit. Auch in der Nacht zum Mittwoch breiteten die Flammen sich weiter aus, allerdings lediglich um 300 Hektar, wie die für die Gironde zuständige Präfektur mitteilte. Insgesamt verbrannten bei Landiras und Teste-de-Buch südlich von Bordeaux 20.600 Hektar Land. Das ist etwas weniger als die Fläche des Stadtgebiets von Stuttgart.

Video: dpa

Großbrand in Straßburg: Entwarnung für die Ortenau

Im südlichen Hafengebiet ist in der vergangenen Woche ein Großbrand in einem Recyclingbetrieb ausgebrochen. Die Straßburger Präfektur gab bereits erste Entwarnung und versicherte, dass keine gefährlichen Substanzen in Brand geraten sind. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften und 37 Fahrzeugen vor Ort.

Ob es eine Betroffenheit der Ortenau, dem Gebiet auf der deutschen Rheinseite gibt, war zunächst unklar. Es wurde mittlerweile aber Entwarnung gegeben.

In der Region Grand Est wurden wegen der Luftverschmutzung, die durch Sonne und Hitze entsteht, Einschränkungen im Autoverkehr erlassen. Die Region zieht sich von den Vogessen über das Elsass, die Ardennen, Lothringen bis hin zur Champagne.

Waldbrände in Frankreich von Landiras bis Montpellier

Allein bei den Waldbränden in Landiras und Teste-de-Buch waren laut Angaben der Präfektur in etwa 1.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Auf Videos sind auch Feuer in der Nähe der berühmten Düne von Pilat zu sehen, welche für die Öffentlichkeit gesperrt wurde.

Das Dorf Cazaux musste unterdessen evakuiert werden. Das gilt auch für Gemeinden in der Nähe. Südlich von Avignon warnte der Zivilschutz im Rhonetal vor einer Brandgefahr. Der Mistral fegte in der Region am Wochenende über trockene Gebiete.

Auch im Süden Frankreichs kämpfen hunderte Feuerwehrleute gegen Waldbrände. Das gilt vor allem um die Region um Montpellier. Am Wochenende waren mehrere Löschflugzeuge und Hubschrauber zur Unterstützung im Einsatz. Ein Feuerwehrmann verletzte sich auf dem Campingplatz von Grau du Roi, wo rund 60 Bungalows zerstört wurden. Die Urlauber blieben dabei allesamt unversehrt.

Video: dpa Exklusiv

Frankreich: Warnstufe Rot an der Atlantikküste

Météo France verhängte in der letzten Woche nahezu für die komplette Atlantikküste des Landes die Warnstufe Rot, die höchste Stufe. Nur Département Pyrénées-Atlantiques, der südlichste Zipfel der französischen Küstenlinie, kam mit der Warnstufe Orange davon. Das Wochenende brachte aber nun etwas mildere Temperaturen nach Frankreich.