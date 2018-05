vor 37 Min.

Freie Fahrt in Augsburg? So wird Mobilität morgen Podcasts

Wird Augsburg mit seinem Gratis-Nahverkehr zum Musterbeispiel für Deutschland? Und drohen auch in Bayern Diesel-Fahrverbote? Unsere Themen im Bayern-Versteher-Podcast.

Mit Diesel-Gate und kostenlosem Nahverkehr in Augsburgs Innenstadt hat die Mobilitäts-Debatte in der Region Fahrt aufgenommen. Pendler aus ganz Schwaben, aber auch Anwohner der Augsburger Innenstadt diskutieren darüber, wie sinnhaft die geplante City Zone der Stadtwerke <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Wie-der-Gratis-Nahverkehr-in-der-Innenstadt-aussehen-soll-id51148741.html" id="_222103e5-7972-4eed-bb4d-a4c2f2d6a72b"> in der Augsburger Innenstadt ist.

Nur wenige Tage zuvor bot der Augsburger Bauunternehmer Ignaz Walter der Stadt eine kostenlose Tiefgarage an, um die Attraktivität der Innenstadt in unmittelbarer Nähe zum künftigen Staatstheater zu steigern, wie er sagt. Viel Gesprächsstoff also, dem wir uns in der aktuellen Folge des Bayern-Versteher-Podcasts widmen.

Jürgen Marks, stellvertretender Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, hat sich mit dem Thema bereits intensiv auseinandergesetzt. Er erklärt, wie Augsburg in den kommenden Jahren Schritt für Schritt zur Smart City werden kann, welche Bedeutung auch Autofahrer für ein lebendiges Stadtleben haben und wie es gelingen kann, dass sich in Zukunft alle Verkehrsteilnehmer in der Stadt wohlfühlen.

Podcast Bayern-Versteher - hier reinhören!

Auch in dieser Folge kommt Datenexperte Niklas Molter aus der Digitalredaktion zu Wort. Er erklärt, wer bei günstigeren Preisen eher auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen würde und inwiefern sich die Deutschen durch mögliche Diesel-Fahrverbote beeinträchtigt fühlen. Viel Spaß beim Zuhören!

