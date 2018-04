03:00 Uhr

Von Elterntaxis bis G9: Was an Bayerns Schulen bewegt Bayernversteher

Bayern ist in der Bildungspolitik Spitzenreiter. Doch nicht nur die Rückkehr zum G9 birgt Herausforderungen. In unserem Podcast werfen wir einen Blick auf die Lage an Bayerns Schulen.

Im bundesweiten Vergleich steht Bayerns Schul- und Bildungspolitik sehr gut da. Doch auch an bayerischen Schulen läuft nicht alles glatt - am Gymnasium etwa korrigiert die Landesregierung den Schritt zum G8 und kehrt zurück zum neunjährigen Gymnasium. Wo sollen die neuen Lehrer herkommen? Und was bedeutet das für Grund- und Mittelschulen?

In der aktuellen Folge unseres Podcasts "Bayern-Versteher" widmen sich Sarah Ritschel, die im Ressort Bayern und Welt für das Thema Schule zuständig ist, und AZ-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz ausführlich dem Thema Bildung in Bayern. Neben harten Fakten erzählt Sarah Ritschel auch Anekdoten aus dem Alltag als Bildungredakteurin - von Elterntaxis bis hin zu jugendlichen Studienanfängern, die hinter dem Fach Romanistik Studien zum alten Rom vermuten. (So hören Sie unsere Podcasts)

Auch in dieser Folge des "Bayern-Verstehers" wirft Niklas Molter aus der Digital-Redaktion einen Blick auf die Ergebnisse unserer exklusiven Umfragen. Das Thema diesmal: Wie die Bayern zum Thema Bildung denken. In Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey wollten wir wissen, ob die Bayern lieber Bund oder Freistaat über Bildungsfragen entscheiden lassen möchten - und bekamen eine überraschende Antwort.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören!

Themen Folgen