Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe. Dazu gehören der Hohenlohekreis mit Öhringen und der Landkreis Schwäbisch Hall mit Crailsheim.

299 Wahlkreise gibt es in Deutschland - einer davon ist der Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe, der in Baden-Württemberg liegt. Welcher Direktkandidat setzt sich hier durch? Auf wie viel Prozent kommen die Parteien? Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 finden Sie nach der Auszählung am 26. September hier.

Zum Wahlkreis mit der Nummer 268 gehört zum einen der Hohenlohekreis, in dem Städte wie Öhringen und Künzelsau liegen. Aber auch der komplette Landkreis Schwäbisch Hall mit Städten wie Crailsheim oder Gaildorf gehören dazu. Eine Übersicht über alle Orte finden Sie weiter unten im Artikel. Hier folgt erst einmal das Datencenter mit dem Wahlergebnis.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe

Etwa 60 Millionen Menschen sind in ganz Deutschland zur Bundestagswahl 2021 aufgerufen. Im Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe waren es bei der Wahl vor vier Jahren fast 230.000 Wahlberechtigte. Jeder Wähler kann dabei zwei Stimmen vergeben - die Erststimme für einen Direktkandidaten, die Zweitstimme für eine Partei. Alle Wahlergebnisse für den Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe finden Sie hier im Datencenter.

Die Bürger wählen Direktkandidaten und Parteien - entscheiden aber nicht direkt darüber, wer Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird. Diese Wahl liegt später bei den Abgeordneten im neuen Bundestag. Drei Parteien zogen mit einer Kanzlerkandidatin oder einem Kanzlerkandidaten in den Wahlkampf: Die Grünen mit Annalena Baerbock, die CDU mit Armin Laschet und die SPD mit Olaf Scholz.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 268 mit Hohenlohekreis und Landkreis Schwäbisch Hall

Im Wahlkreis Schwäbisch Hall – Hohenlohe liegen alle 46 Städte und Gemeinden aus den Landkreisen Hohenlohekreis und Landkreis Schwäbisch Hall. Welche Orte zählen im Detail dazu? Hier bekommen Sie eine Übersicht:

Hohenlohekreis

Bretzfeld

Dörzbach

Forchtenberg

Ingelfingen

Krautheim

Künzelsau

Kupferzell

Mulfingen

Neuenstein

Niedernhall

Öhringen

Pfedelbach

Schöntal

Waldenburg

Weißbach

Zweiflingen

Landkreis Schwäbisch Hall

Blaufelden

Braunsbach

Bühlertann

Bühlerzell

Crailsheim

Fichtenau

Fichtenberg

Frankenhardt

Gaildorf

Gerabronn

Ilshofen

Kirchberg an der Jagst

an der Jagst Kreßberg

Langenburg

Mainhardt

Michelbach an der Bilz

Michelfeld

Oberrot

Obersontheim

Rosengarten

Rot am See

Satteldorf

Schrozberg

Schwäbisch Hall

Stimpfach

Sulzbach-Laufen

Untermünkheim

Vellberg

Wallhausen

Wolpertshausen

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe der vergangenen Wahl

Bei der vorherigen Bundestagswahl vor vier Jahren hatte sich im Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe die CDU durchgesetzt. Das waren 2017 die Ergebnisse bei den Zweitstimmen:

CDU : 34,3 Prozent

: 34,3 Prozent SPD : 16,2 Prozent

: 16,2 Prozent AfD : 14,6 Prozent

: 14,6 Prozent FDP : 12,7 Prozent

: 12,7 Prozent Grüne: 12,1 Prozent

Linke: 5,7 Prozent

Die CDU landete also vor SPD, AfD, FDP, Grünen und Linkspartei - hatte im Vergleich zu 2013 aber mehr als 12 Prozentpunkte verloren. Die meisten Erststimmen holte auch der Direktkandidat der CDU: Christian Alexander Freiherr von Stetten kam auf ein Wahlergebnis von 40,5 Prozent. (sge)