"Ihr gehört doch vergast": Wie Politiker im Wahlkampf angefeindet werden

Vor kurzem verteilten Rechtsextremisten Plakate mit der Aufschrift "Hängt die Grünen". Solche Entgleisungen sind keine Seltenheit. Nahezu täglich werden Politikerinnen und Politiker in Deutschland beleidigt und bedroht. Wie gehen sie damit um? Hier sprechen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aus der Region über ihre Erfahrungen. Sie reichen von Morddrohungen über Vergewaltigungsfantasien bis hin zu Angriffen auf das Privathaus.