Drogenpolitik

vor 16 Min.

Wird Cannabis nach der Bundestagswahl legalisiert?

Cannabis ist in Deutschland verboten - doch international gibt es immer mehr Länder, die die Droge legalisieren oder entkriminalisieren. Was könnte nach der Bundestagswahl passieren?

Plus Cannabis ist in Deutschland eine illegale Droge – doch SPD, Grüne, FDP und Linke plädieren in ihren Wahlprogrammen für eine Legalisierung. Ein Experte erklärt, wie wahrscheinlich das ist.

Von Jakob Stadler

Die Cannabis-Politik ist schon seit Jahrzehnten ein Streitthema in Deutschland – doch verändert hat sich wenig. Zwar darf Marihuana in bestimmten Fällen für medizinische Zwecke verschrieben werden, doch grundsätzlich gilt: Cannabis ist illegal. Doch wie lange noch? Schließlich haben die Wahlprogramme von SPD, Grünen, FDP und Linken eines gemeinsam: Sie stehen einer Legalisierung offen gegenüber.

