"Einzig und allein mein Fehler": Angela Merkel kippt Osterruhe

Über Ostern sollte Deutschland fünf Tage lang stillstehen. Nun kommt es nicht so. Am Mittwoch verkündete Angela Merkel überraschend einen Verzicht auf die Osterruhe.

In der Corona-Politik überschlagen sich die Ereignisse: Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels Anfang der Woche hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) den Oster-Lockdown wieder gekippt. Das teilte sie den Ministerpräsidenten der Bundesländer in einer kurzfristig einberufenen Videokonferenz am Mittwochvormittag mit.

Um 11 Uhr begannen die Beratungen und gleich zum Auftakt verkündete die Kanzlerin, sie habe entschieden, die Verordnungen zur so genannten Osterruhe nicht umzusetzen, sondern vielmehr zu stoppen. Eingeladen hatte Merkel zu den Gesprächen mit der Begründung, sie wolle über den Umgang mit der anhaltenden Kritik am Corona-Kurs für die kommenden Wochen sprechen. Der in der Nacht von Montag auf Dienstag gefasste Plan sah einen Fünf-Tage-Lockdown von Gründonnerstag bis Ostermontag vor, um die Wucht der dritten Corona-Welle zu brechen.

Angela Merkel bezeichnet Osterruhe als Fehler

Kritisiert worden war, dass wichtige Fragen offen blieben. Wie etwa die sogenannten „Ruhetage“ Gründonnerstag und Karsamstag konkret geregelt werden sollten, war unklar. In einer Pressekonferenz am Mittwochmittag entschuldigte sich Merkel für die chaotischen Corona-Beschlüsse bei den Bürgern. „Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung“, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Ihr Bedauern bezog sich auf die Verunsicherung, die sich nach der nächtlichen Sitzung mit den Ministerpräsidenten am Dienstag im Land breitgemacht hatte.

„Um es klipp und klar zu sagen: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler, denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung“, erklärte die Kanzlerin. Die Osterruhe sei mit bester Absicht entworfen worden, „dennoch war die Idee der Osterruhe ein Fehler“, gestand sie ein. Merkel wollte das Land für fünf Tage komplett herunterfahren, um der dritten Corona-Welle die Wucht zu nehmen. Dazu sollten zu den drei Osterfeiertagen Gründonnerstag und Karsamstag hinzukommen. Beide Tage wollte die Kanzlerin einmalig zu feiertagsähnlichen Ruhetagen erklären. Doch ihre Berater hatten nicht auf dem Schirm, dass sich daran komplizierte Fragen anschließen, wie zum Beispiel die Lohnfortzahlung für Beschäftigte, die auf einmal zwei freie Tage mehr bekommen hätten.

Beschlüsse des Corona-Gipfels waren stark kritisiert worden

Nach den Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag hatte sich ein Sturm der Entrüstung erhoben – nicht nur in der Opposition. Auch in der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag kritisierten mehrere Abgeordnete die Kanzlerin scharf. Tenor: Die Beschlüsse ließen sich bei den Wählern kaum mehr vermitteln. Merkel hatte sich zu der Sitzung per Video zugeschaltet. Noch bevor es um den Corona-Kurs ging, verließ sie die Schalte wieder, was laut Teilnehmern den Unmut noch vergrößert habe.

Selbst die Ministerpräsidenten aus dem eigenen Lager waren schwer angefressen. „Diese Ministerpräsidentenkonferenz hat die Menschen enttäuscht“, sagte Nordrhein-Westfalens Landeschef Armin Laschet bei einer Landtagssitzung. „Wir können so nicht weitermachen“, legte der neue CDU-Chef nach. Er zielte mit seiner Kritik auf die Entscheidungsfindung nach einem Sitzungsmarathon. Genau diese Methode ist aber eine Spezialität von Merkel, die sie anderthalb Jahrzehnten ausgeprägt hat. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ließ seinem Ärger in der Blitz-Runde mit seinen Amtskollegen und Merkel freien Lauf. „Was wir jetzt machen, ist der Nachweis, dass wir komplett daneben lagen. Jetzt sind wir die Deppen und das stört mich sehr“, sagte Bouffier. Sowohl er als auch Laschet waren in den vergangenen Jahren verlässliche Unterstützer der merkelschen Politik.

