FDP-Chef Lindner würde diesmal auch die Ampel-Kröte schlucken

Christin Lindner will die FDP in eine neue Bundesregierung führen. Seine strategischen Optionen allerdings sind überschaubar.

Die FDP schöpft wieder Mut. Eine Woche vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz liegt die Partei in beiden Bundesländern stabil über der Fünf-Prozent-Marke – und hat hier wie dort durchaus Chancen, der nächsten Landesregierung anzugehören. Für die Bundestagswahl aber heißt das noch lange nichts. Dort stehen die Signale aus heutiger Sicht so deutlich auf Schwarz-Grün, dass es Christian Lindner angst und bange werden muss. FDP-Chef, das hat er selbst signalisiert, kann er nur bleiben, wenn er die Partei zurück in eine Bundesregierung führt.

Bundestagswahl 2021: Mit der Union alleine wird es für die FDP kaum reichen

Der zunehmende Corona-Verdruss bringt den Liberalen zwar den einen oder anderen Prozentpunkt in den Umfragen – ihre strategische Perspektive allerdings ist mit diffus noch vorsichtig umschrieben. Mit der Union alleine wird es im Herbst kaum reichen, eine Jamaika-Koalition mit Schwarzen und Grünen erübrigt sich, wenn Union und Grüne bereits eine Mehrheit haben – und für eine Ampel mit Roten und Grünen wären die Schnittmengen so gering, dass die FDP das kaum wollen kann.

Lieber gar nicht zu regieren als falsch zu regieren, ist diesmal allerdings auch keine Option mehr. Um Schwarz-Grün zu verhindern, würde Lindner deshalb auch die Ampel-Kröte schlucken.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen