Nüßleins Masken-Provision kann jetzt eingefroren werden

Das Geld, das Georg Nüßlein mit dubiosen Masken-Deals verdient haben soll, kann nun eingefroren werden. Der Ex-CSU-Politiker kann dann nicht mehr darauf zugreifen.

Der Immunitätsausschuss des Deutschen Bundestages hat nach Informationen unserer Redaktion im Fall des unter Korruptionsverdachts stehenden Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (ehemals CSU) der Justiz den Weg für weitere Maßnahmen frei gemacht. In dem Beschluss, der unserer Redaktion vorliegt, heißt es, "die Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Vermögensarrest- und Durchsuchungsbeschlüsse" gegen Nüßlein "wird erteilt".

Nüßlein soll nicht mehr auf das Geld zugreifen können

Der Beschluss ist notwendig, um die 660.000 Euro, die Nüßlein als Provision in einem Geschäft mit Corona-Schutzmasken erhalten haben soll, einzufrieren, sodass Nüßlein nicht darauf zurückgreifen kann.

Am 25. Februar hatte der Bundestag des damaligen CSU-Politikers Georg Nüßlein aufgehoben. Am selben Tag gab es Durchsuchungen seiner Büros, seines Hauses und weiterer Objekte in Deutschland und Liechtenstein. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen Nüßlein wegen des Anfangsverdachts der Abgeordnetenbestechlichkeit und der Steuerhinterziehung.

Georg Nüßlein gehört noch immer dem Bundestag an

Er soll über seine Firma Tectum Holding für ein hessisches Unternehmen Schutzmasken an die Gesundheitsministerien des Bundes und des Landes Bayern sowie an das Bundesinnenministerium vermittelt haben. Dafür soll er eine Provision von 660.000 Euro erhalten und diese nicht versteuert haben. Nüßlein bestreitet die Vorwürfe. Er ist zwischenzeitlich aus der CSU ausgetreten, gehört aber weiterhin dem Bundestag an.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.