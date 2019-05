vor 19 Min.

Termin und Uhrzeit der Europawahl: Öffnungszeiten der Wahllokale

Termin und Uhrzeit für die Europawahl: Wann haben die Wahllokale in Deutschland geöffnet?

Heute ist der Termin der Europawahl 2019 in Deutschland. Um welche Uhrzeit öffnen die Wahllokale und wann schließen sie? Hier die Öffnungszeiten und Termine in anderen Ländern.

In den EU-Ländern gibt es unterschiedliche Termine für die Europawahl 2019: Das Datum muss aber zwischen dem 23. und dem 26. Mai liegen. Wie die Wahllokale in den einzelnen Ländern öffnen, ist von den dortigen Gewohnheiten abhängig.

In Deutschland findet die Europawahl 2019 heute am 26.5.19 statt. Zu welcher Uhrzeit die Menschen in den Wahllokalen ihre Stimme abgeben können, erfahren Sie hier.

Termin: Wann ist die Europawahl 2019 in den einzelnen Ländern?

Die Deutschen sind es gewohnt, an einem Sonntag ihre Stimmen abzugeben. Daher ist das auch bei der Europawahl nicht anders: Die Wahl findet in Deutschland daher heute am Sonntag, 26. Mai 2019, statt.

Wie sieht das in anderen Ländern aus? An diesen Tagen wählen Berechtigte in den einzelnen EU-Staaten:

Donnerstag, 23. Mai

Großbritannien

Niederlande

Freitag, 24. Mai

Tschechien (und am 25. Mai)

Irland

Samstag, 25. Mai

Slowakei

Tschechien (und am 24. Mai)

Lettland

Malta

Sonntag, 26. Mai

Deutschland

Belgien

Bulgarien

Frankreich

Italien

Litauen

Portugal,

Estland

Griechenland

Kroatien

Luxemburg

Österreich

Rumänien

Slowenien

Ungarn

Dänemark

Finnland

Polen

Schweden

Spanien

Zypern

Uhrzeit für die Europawahl 2019: Öffnungszeiten der Wahllokale

Um welche Uhrzeit haben die Wahllokale in Deutschland bei der Europawahl 2019 geöffnet? Auch dabei müssen sich die Menschen im Vergleich zur Bundestagswahl nicht umstellen. Alle Wahlberechtigten können heute zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme direkt abgeben.

Wer in Deutschland seine Stimme bei der Europawahl abgeben möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Wahlberechtigte müssen außerdem ihren Wohnsitz seit mindestens drei Monaten in Deutschland haben und im Wählerverzeichnis ihrer Heimatgemeinde geführt sein.

Termin der Europawahl 2019: Jeder Wähler hat nur eine Stimme

Anders als bei der Bundestagswahl hat jeder Wähler übrigens nur eine Stimme. Die wird an eine Partei vergeben. Bestimmte Politiker lassen sich nur indirekt wählen: Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Kandidaten ihrer Liste schaffen es in das Parlament.

Das sind aktuell vor der Europawahl 2019 die großen Fraktionen im Europaparlament und diese deutschen Parteien gehören dazu:

Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP): CDU, CSU

Progressive Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (S&D): SPD

Europäische Konservative und Reformer (EKR): LKR, Bündnis C

Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE): FDP, Freie Wähler

Vereinte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke (GUE–NGL): Linke

Die Grünen/Europäische Freie Allianz (Grüne/EFA): Grüne, Piraten, ÖDP

Europa der Freiheit und der direkten Demokratie (EFDD): AfD

Europa der Nationen und der Freiheit (ENF): Blaue

Fraktionslose: NPD, Die Partei

Der Fraktionsvorsitzende der EVP ist Manfred Weber. Gleichzeitig geht er als Spitzenkandidat der Fraktion in die Europawahl 2019. Er hat damit die Chance, EU-Kommissionspräsident zu werden - da erste deutsche seit über 50 Jahren. Ein Interview unserer Redaktion mit Weber lesen Sie hier: Manfred Weber: "Ich will Europa den Menschen zurückgeben". (sge)

Themen Folgen