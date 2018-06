vor 34 Min.

Umfrage: Große Koalition bei 51 Prozent - AfD legt leicht zu Politik

Die Große Koalition liegt in einer aktuellen Emnid-Umfrage bei 51 Prozent.

In einer aktuellen Emnid-Umfrage bekommt die große Koalition weniger Zuspruch als bei der Bundestagswahl. Die Union liegt bei 33, die SPD bei 18 Prozent.

Die Koalitionsregierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus Union und SPD kommt einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der Bild am Sonntag auf 51 Prozent - gut zwei Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl Ende September.

Auf die Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?", entschieden sich 33 Prozent für die CDU/CSU, ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Bei der Befragung, die noch vor Ausbruch des unionsinternen Asylstreits vorgenommen wurde, landete die SPD bei 18 Prozent, ein Zähler weniger als in der Vorwoche.

Emnid-Umfrage: AfD liegt bei 15 Prozent

Die AfD steigt um einen Punkt auf 15 Prozent, die Grünen verlieren einen Zähler auf 11 Prozent. Die Linke liegt erneut bei 11 Prozent, die FDP wie in der Vorwoche bei 8 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen erneut 4 Prozent. (dpa)

