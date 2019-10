vor 26 Min.

"Unsere Generation macht sich Sorgen": Das treibt junge Menschen aus der Region an

Plus Eine Studie nennt die Themen, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen von heute wichtig sind. Wie sieht es bei 15- bis 25-Jährigen in der Region aus?

Von Gerald Modlinger, Fabian Huber, Sebastian Hörmann und Max Kramer

Was ist Jugendlichen wichtig? Was macht ihnen Angst? Welche Wünsche haben sie? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Shell-Jugendstudie, die am Dienstag in Berlin präsentiert wurde. Der Untertitel der Studie lautet: "Eine Generation meldet sich zu Wort". Befragt wurden Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren. Wir haben uns bei jungen Menschen aus der Region umgehört, wie wichtig ihnen ehrenamtliches Engagement ist, was sie vom aktuellen Politikgeschehen halten und was sie sich für die Zukunft erhoffen.

Stephan Albrecht: „Ich will Geschichte weitergeben“ Stephan Albrecht aus Denklingen Bild: Thorsten Jordan Lechrain Epfach Denklingen Kaufering Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert Stephan Albrecht , 20, Denklingen , Kreis Landsberg Merle Steiner: „Die Politiker müssen aufwachen“ , 20, „Ich weiß noch genau, dass es Anfang Februar war, als ich Fridays for Future beigetreten bin. Eine Klassenkameradin hat mir den Einladungslink zur Ortsgruppe in Ulm geschickt. Ich habe mich schon lange für Umweltschutz und eine ökologische Lebensweise interessiert. Weite Strecken fahre ich so gut wie nur mit dem Zug. In Ulm nehme ich den Bus oder gehe zu Fuß. Ich habe weder Auto noch Führerschein. Mit einer eigenen Nähmaschine stelle ich Klamotten zum Teil selbst her. Merle Steiner aus Ulm Bild: Andreas Brücken (Archiv) Merle Steiner, 18, Ulm Christoph Breher: „Nur so funktioniert die Gesellschaft“ Merle Steiner, 18, „Ich bin Veranstaltungskaufmann und als Projektleiter etwa eine Woche pro Monat beruflich unterwegs. Trotzdem engagiere ich mich im Vorstand des Jugendparlaments unserer Gemeinde Dietmannsried. Ich bin Vorsitzender der Wählervereinigung unseres Ortsteils Schrattenbach, bin Schriftführer der Jungen Union im Oberallgäu und Beisitzer der Landjugend in unserem Dorf. Eigentlich gibt es keine beruflichen Ausreden, wenn es ums Ehrenamt geht: Wenn man wirklich will, kriegt man es hin. Und ich finde es wichtig, nur so funktioniert unsere Gesellschaft. Christoph Breher aus Schrattenbach Bild: Christoph Breher Wenn ich mir vorstelle, es würde sich keiner engagieren, keiner Veranstaltungen organisieren, niemand etwas anbieten – dann gäbe es praktisch kein soziales Leben mehr, außer, dass man sich ab und zu privat trifft. Da ich selbst gern zu Veranstaltungen gehe, will ich auch selbst einen Beitrag dazu leisten. Gerade auf dem Land finde ich, dass sich durchaus auch viele Jugendliche engagieren. Allerdings ist politisch noch Luft nach oben. Viele Junge haben gar keinen Plan von Institutionen oder kennen nicht einmal die wichtigsten Politiker. Ich finde, jeder sollte sich zumindest politisch interessieren.“ Christoph Breher, 23, Schrattenbach, Oberallgäu Christos Georgiadis: „Meine Generation macht sich Sorgen“ Christos Georgiadis aus Mindelheim Bild: Marcus Barnstorf (Archiv) Christos Georgiadis, 16, Mindelheim , Unterallgäu Christos Georgiadis, 16, Lesen Sie auch den Kommentar: Wer macht endlich Politik für die Jungen? Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

