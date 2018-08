Verfassungsschutz-Präsident Maaßen weist Nähe zur AfD zurück

Rechte Demo in Washington

USA: Gespannte Stimmung am Jahrestag von Charlottesville

Ein Jahr sind die tödlichen Proteste in Charlottesville am Sonntag her. US-Präsident Trump war danach vorgeworfen worden, sich nicht ausreichend von rechtsextremer Gewalt zu distanzieren. Jetzt demonstrieren die Rechten am Jahrestag - vor dem Weißen Haus.