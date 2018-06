vor 43 Min.

Wie geht es im Asylstreit weiter? Markus Blume im Interview Politik

CSU-Generalsekretär Markus Blume spricht bei einem Besuch in der Redaktion über den Streit zwischen CSU und CDU sowie über Wahlkampf-Themen in Bayern.

Von Ida König

Zwischen CSU und CDU herrscht nach wie vor Uneinigkeit in der Flüchtlingsfrage. Immerhin haben sich die Schwesterparteien Anfang der Woche auf eine Zwei-Wochen-Frist geeinigt. Doch wenn Kanzlerin Angela Merkel bei einem EU-Treffen keine Erfolge erzielen kann, will die CSU Asylbewerber an der Grenze abweisen, die bereits anderswo in Europa Asyl beantragt haben. Über die Sichtweise der CSU zum "Masterplan Migration" und darüber, mit welchen Themen die CSU in den Landtags-Wahlkampf geht, spricht CSU-Generalsekretär Markus Blume im Video-Interview in unserer Redaktion.

