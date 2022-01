Analyse

18:02 Uhr

Friedrich Merz, Schicksalsjahre eines Parteivorsitzenden

Plus Im dritten Anlauf wird Merz zum Chef der CDU gewählt – mit einem beeindruckenden Ergebnis. Doch vor ihm liegt eine große Herausforderung: Er muss zugleich das Profil der eigenen Partei schärfen als auch seine Kritiker einbinden. Wie er das machen will.

Von Margit Hufnagel

Über Friedrich Merz sind in den vergangenen Jahren schon viele Geschichten erzählt worden. Schmeichelhafte, wie die, dass er mit seinen Reden noch jeden Saal auf seine Seite ziehen könne. Visionäre, wie die, als er mit einem Stift auf einem Bierdeckel kritzelte und versprach, dass künftig die Einkommenserklärung darauf Platz finden müsse. Schaurige, wie die, dass er einem Obdachlosen, der sein verloren gegangenes Laptop gefunden hatte, statt eines Finderlohns ein Buch zukommen ließ mit dem schönen Titel „Nur wer sich ändert, bleibt bestehen" – Autor: Friedrich Merz. Eine Geschichte wird derzeit aber besonders gerne erzählt. Und das ist die von seinem Büro. Denn – und da sage noch einer, das Schicksal habe keinen Humor -, der Sauerländer zieht mit seiner politischen Wiederauferstehung genau in jenes Bundestagsbüro ein, das er vor zwölf Jahren verlassen hat. Jakob-Kaiser-Haus, sechster Stock, Zimmer 6249, selbst der Schreibtisch mit der marmornen Platte, den Merz selbst angeschafft hatte, steht noch da. Doch eines ist auch dem 66-Jährigen bewusst: Das Möbelstück mag unverrückt sein, die Welt rund um diesen steinernen Tisch hat sich grundlegend verändert. Die Männerbünde in der CDU wurden – wenn auch zaghaft – aufgebrochen. Die Gesellschaft ist liberaler geworden, selbst auf dem Land wählen sie heute grün. Die Parteienlandschaft ist mit dem Einzug der AfD in den Bundestag komplizierter geworden. Merz muss also beweisen, dass er sich mit dieser Welt mitverändert hat, dass er nicht bloß ein Wiedergänger seines eigenen Ich aus den frühen 2000er Jahren ist. Denn nur, wenn es ihm gelingt, die Menschen weit über seine treue Anhängerschaft hinaus zu überzeugen, wird sich sein eigentlicher Traum erfüllen: Kanzlerkandidat der Union.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen