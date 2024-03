Bildung

07:30 Uhr

Nach der Pandemie: So haben deutsche Schulkinder Corona überstanden

Ein Schulpsychologe soll für die Kinder an Bayerns Schulen da sein, wenn sie ein Problem nicht mehr loslässt.

Plus Mehr als drei Monate durfte die Mehrheit der deutschen Kinder und Jugendlichen ihre Schule nicht betreten und lernte im Distanzunterricht. Haben sie sich psychisch und leistungsmäßig erholt?

Von Sarah Ritschel

Ausnahmsweise sind sich Bayerns früherer Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) und sein Berliner Feindbild, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD), einmal einig. Lauterbach sagte jüngst dem Spiegel auf die Frage zum Umgang mit dem Coronavirus an Schulen: "Der größte Fehler war, dass wir bei den Kindern zum Teil zu streng gewesen sind." Holetschek erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: "Mit der Studienlage von heute kann man natürlich sagen: Was die Schulschließungen angeht, hätte man anders agieren können. Kinder und Jugendliche haben in dieser Zeit sehr gelitten." Es müsse jetzt alles getan werden, dort Hilfe anzubieten, wo sie nötig ist.

Schülerinnen und Schüler im Freistaat haben sich zum Teil noch immer nicht von Schulschließungen, von der Isolation daheim im Kinderzimmer und den pädagogischen Schwächen des Distanzunterrichts erholt. Die Autorinnen und Autoren der Pisa-Schulstudie 2022 etwa stellen die historisch schlechten Resultate deutscher Jugendlicher im Zusammenhang mit den langen Schulschließungen. In Mathe verfehlte fast jede und jeder dritte Jugendliche die Mindestanforderungen, beim Lesen ist es jeder vierte. Im Vergleich zu Pisa 2018 entspricht der Rückgang dem durchschnittlichen Lernfortschritt eines ganzen Schuljahres.

