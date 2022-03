Lauterbach: Tatsächliche Zahl der Neuinfektionen bei 600.000 oder höher

Der Omikron-Subtyp BA.2 breitet sich stark aus und das RKI meldet einen Rekord bei der Corona-Inzidenz. Gesundheitsminister Lauterbach warnt: Die Zahl der Toten könnte steigen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) hat davor gewarnt, die Corona-Pandemie als beendet zu betrachten. Bei einer Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin sagte er am Freitag: "Von einem Freedom-Day kann keine Rede sein." Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist so hoch wie nie zuvor. Sie liegt am heutigen Freitag bei 1756,4. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut ( RKI) innerhalb eines Tages 296.498 Corona-Neuinfektionen.

Lauterbach geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen mehr als doppelt so hoch sein könnte. Umgerechnet wären das etwa 600.000 Neuinfektionen oder mehr. Dass die Zahlen unvollständig sind, liegt unter anderem daran, dass Gesundheitsämter wegen der Masse an Fällen nur noch sehr eingeschränkt dazu in der Lage sind, Kontakte nachzuverfolgen – so erklärt es das RKI in seinem Wochenbericht von Donnerstagabend. Verantwortlich für die hohen Zahlen sei der hochinfektiöse Omikron-Subtyp BA.2. Die Variante ist nach Angaben des RKI für 72 Prozent aller Infektionen in Deutschland verantwortlich.

Omikron-Variante BA.2 und hohe Corona-Inzidenz

Lauterbach warnte: "Es könnte sein, dass die Zahl der Toten steigen wird in den nächsten Wochen." Unter anderem deswegen sei die Corona-Impfung notwendig. Der Minister warb insbesondere für die zweite Auffrischungsimpfung für Über-70-Jährige und Menschen, die zu einer Risikogruppe zählen. Rund 1,67 Millionen Menschen hätten das bereits getan, das seien erst rund zehn Prozent derer, denen diese Impfung empfohlen wird.

Erhöhung geplant? Beiträge für Krankenkassen könnten steigen

Fraglich ist, ob Lauterbach in der heutigen Pressekonferenz – die momentan noch läuft – über eine mögliche Anhebung der Beiträge für gesetzliche Krankenkassen spricht. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er Mitte dieser Woche: "Wir müssen an vier Stellschrauben drehen: Effizienzreserven im Gesundheitssystem heben, Reserven bei den Krankenkassen nutzen, zusätzliche Bundeszuschüsse gewähren, und die Beiträge anheben." Details dazu nannte er nicht. Dem GKV-Spitzenverband zufolge fehlen den Krankenkassen für 2023 17 Milliarden Euro.

