Welche Parteien gehören zur EVP-Fraktion?

Sieben Fraktionen sitzen im Europäischen Parlament. Welche Parteien der einzelnen EU-Länder gehören dazu? Eine Übersicht über die Mitglieder der EVP-Fraktion.

Anfang Juni können Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union ein neues Parlament wählen. Die Wahl erstreckt sich vom 6. Juni bis zum 9. Juni – denn in vielen EU-Staaten gibt es verschiedene Wahltraditionen, etwa, was den Wahltag angeht. Was alle EU-Staaten aber bei der Europawahl gemeinsam haben: Mit den Kreuzchen, die Bürgerinnen und Bürger am Wahltag setzen, wählen sie Parteien aus ihrem Land, die sich auf EU-Ebene zu Fraktionen zusammenschließen.

Die größte Fraktion im aktuellen EU-Parlament stellt die Europäische Volkspartei (EVP) dar. Ihr gehören 177 Abgeordnete verschiedener christlich-demokratischer und liberal-konservativen Parteien an. Doch um welche Parteien aus welchen Ländern handelt es sich? Hier gibt es eine Übersicht über alle Mitglieder der EVP-Fraktion im europäischen Parlament.

Welche Partei aus Deutschland zählt zur EVP-Fraktion?

Aus Deutschland sind die CDU, CSU und die Familien-Partei Mitgliedsparteien der EVP-Fraktion. Von den aktuell 177 Abgeordnete der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament stammen 30 aus Deutschland – 23 von der CDU, sechs von der CSU, einer von der Famillien-Partei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Liste: Diese Mitglieder zählen zur EVP-Fraktion

Land Partei Anzahl der EU-Abgeordneten (insgesamt) Belgien Les Engagés (LE) 4 Christen Democratisch en Vlaams (CD&V) Chistlich Soziale Partei (CSP) Bulgarien GERB 7 SDS DSB Tschechien KDU-ČSL 5 TOP 09 STAN Dänemark Det Konservative Folkeparti ( KF ) 1 Deutschland CDU 30 CSU Familien-Partei Estland Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) 1 Irland Fine Gael (FG) 5 Griechenland Nea Dimokratia (ND) 6 Spanien Partrido Popular (PP) 13 Frankreich Les Républicains (LR) 8 Les Centristes (LC) Kroatien Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 4 Italien Forza Italia (FI) 12 Südtiroler Volkspartei (SVP) Zypern Dimokratikos Synagermos (DISY) 2 Lettland Jauna Vienotība (JV) 3 Litauen Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) 4 Luxemburg Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV) 2 Ungarn Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 1 Malta Partit Nazzjonalista (PN) 2 Niederlande Christen-Democratisch Appèl (CDA) 6 50PLUS Christen Unie (CU) Österreich Österreichische Volkspartei ( ÖVP ) 7 Polen Platforma Obywatelska (PO) 16 Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Portugal Centro Democrático e Social – Partido Popular (CDS-PP) 7 Partido Social Democrata (PSD) Rumänien Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) 14 Partidul Mișcarea Populară (PMP) Partidul Național Liberal (PNL) Slowenien Slovenska Demokratska Stranka (SDS) 4 Slovenska Ljudska Stranka (SLS) Nova Slovenija ( N.Si ) Slowakei Demokrati 4 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Slovensko Finnland Kansallinen Kokoomus-Samlingspartiet (KOK) 3 Schweden Moderata samlingspartiet (M) 6 Kristdemokraterna (KD)

Quellen: www.europarl.europa.eu, www.eppgroup.eu

Diese Fraktionen sind Teil des EU-Parlaments

Aus diesen sieben Fraktionen sitzen aktuell Abgeordnete im Europäischen Parlament: