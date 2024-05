Sommerpause bei ARD und ZDF: Einfach mal abschalten!

Bei ARD und ZDF beginnt die Sommerpause. Eine gute Nachricht, denn: Verzicht macht glücklich. Aber es sei auch gesagt: Zu entspannt wird es dann doch nicht.

Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Wiederholungen. Wer das nicht wusste, dem wird es 2024 besonders früh und eindrucksvoll vorgeführt – von ARD und ZDF. Doch man darf den Öffentlich-Rechtlichen nicht nur für die Verbreitung dieser philosophischen Erkenntnis dankbar sein. Sie erinnern zudem an den Wert der Pause.

Im Falle der Sommerpause, in die sich bald schon das halbe beitragsfinanzierte Fernsehen verabschieden wird, könnte man sagen: ARD und ZDF übertreiben es ein klitzekleines bisschen mit ihrem Auftrag, sich für einen wichtigen gesellschaftlichen Themenkomplex wie "Pause, Erholung, Regenerierung" zu engagieren. Dafür also, einmal abzuschalten.

Das halbe beitragsfinanzierte Fernsehen verabschiedet sich bald schon für mehrere Wochen. Foto: Patrick Pleul, dpa

Sehr viele dürften überglücklich sein, dass Böhmermann und Welke pausieren

Aber sie meinen es ja nur gut, wenn sie TV-Deutschland mit all den Morden und dem andauernden Krisengerede verschonen – und auf neue Folgen von "Tatort" und "Polizeiruf 110", von Maischbergerillnerlanzklamrothmiosga verzichten. Macht Verzicht nicht glücklich? Sehr viele Menschen dürften überglücklich sein, dass Böhmermann ("ZDF Magazin Royale") und Welke ("heute-show") am 7. Juni zeitgleich in eine Pause von einem Vierteljahr gehen. Höchstwahrscheinlich, um zusammen am Strand die Beitragszahler-Milliarden zu verprassen. Aber bitte, wer wird denn gleich in die Luft gehen! Chill dein Leben!, würde ein jung gebliebener oder dem Jugendwahn verfallener Philosoph sagen.

Nett jedenfalls, dass ARD und ZDF auch darauf achten, dass es nicht zu entspannt wird. Indem sie sich um den Wert der Gesundheit verdient machen und zum Sport animieren – und in der Sommerpause wochenlang Fußball-EM und Olympische Sommerspiele zeigen.

