Ein Augsburger erzählt: Wie "Querdenker" im Netz ihre Gegner bedrohen

Plus Der Mitarbeiter eines Augsburger Testzentrums wird im Netz angefeindet. Nach Feierabend fürchtet er Angriffe. Und es gibt Anzeichen, dass die Szene sich weiter radikalisiert.

"Als für ungeimpfte Personen die Test-Pflicht ausgebaut wurde, begann für mich der Horror", sagt Tim, Mitte 20, aus Augsburg. Seinen Namen haben wir geändert, weil er sich gegen Anfeindungen im Netz schützen möchte. Während des Studiums arbeitet Tim in einem Testzentrum, führt Abstriche durch, untersucht Augsburgerinnen und Augsburger auf Coronaviren. Er versteht die Arbeit als Beitrag zur Bewältigung der Krise. Doch mit Verlauf der Pandemie schlägt ihm zunehmend Hass entgegen. Er wird beleidigt und bedroht. "Eine Person bezeichnete mich als KZ-Wärter. Er kündigte an, mich für meine Handlungen zu bestrafen, sobald die Zeit gekommen sei", erzählt Tim.